“Onde di Coraggio”: una giornata al Galata Museo del Mare tra cultura, solidarietà e supereroi

Domenica 28 settembre, il Galata Museo del Mare invita grandi e piccoli a partecipare a “Onde di Coraggio”, un’intera giornata pensata per intrecciare esperienze, racconti ed emozioni, tra cultura marittima e solidarietà concreta.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’European Maritime Day In My Country 2025 e si rivolge a famiglie, bambini e appassionati di mare, con un programma che unisce scoperta, gioco e impegno sociale. Parte del ricavato della giornata sarà devoluto all’associazione SEA – SuperEroiAcrobatici ODV ETS, che ogni giorno porta sorrisi e forza nei reparti pediatrici degli ospedali italiani.

Il museo diventa luogo di speranza - "Vogliamo che il museo diventi non solo un luogo di scoperta, ma anche di speranza", Per questo abbiamo scelto di destinare 5 euro di ogni biglietto intero e famiglia a SEA – SuperEroiAcrobatici. Crediamo che la cultura possa e debba generare bene comune", spiega Gianluca Chiarandà, presidente di Genova Cultura, concessionario dei servizi del museo.

Un biglietto, un gesto di coraggio - Ogni ingresso sarà un atto di solidarietà concreta: 5 euro da ogni biglietto (intero o famiglia) saranno donati all’associazione SEA, che da anni porta la forza e l’allegria dei supereroi nei reparti pediatrici.

"Il nostro desiderio è far conoscere le attività benefiche dell’associazione e regalare a ogni bambino e alla sua famiglia un pomeriggio di magia»,. il coraggio non è solo affrontare le sfide, ma scoprire la forza straordinaria che ciascuno di noi ha dentro di sé", afferma Anna Marras, presidente e fondatrice di SEA

Un programma per tutti - La giornata inizierà alle ore 11:00 con la visita guidata “Vita a bordo del Brigantino”, un percorso coinvolgente pensato per immergersi nella quotidianità dei marinai del passato, tra tempeste, vela e resilienza.

Una giornata intensa al museo - Attività per bambini e famiglie, tra laboratori, giochi e racconti ispirati al mare e al coraggio;

Incontri con i SuperEroiAcrobatici, per conoscere da vicino i protagonisti delle missioni in corsia;

Momenti di spettacolo e animazione, che renderanno il museo ancora più vivo e accogliente.

