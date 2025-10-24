Omicidio in Egitto: arrestato nel Savonese un ricercato internazionale. Era fuggito dopo una disputa per un terreno

La Polizia di Stato ha arrestato nei giorni scorsi, in provincia di Savona, un uomo di origini egiziane e cittadinanza austriaca, ricercato a livello internazionale per omicidio. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Savona, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (Interpol).

L’uomo, destinatario di un ordine di esecuzione pena di cinque anni di reclusione, era stato condannato da un tribunale egiziano per un episodio di aggressione con esito mortale risalente a diversi anni fa. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l’arrestato e suo padre avrebbero aperto il fuoco contro un vicino di casa a seguito di una lite per motivi legati alla proprietà di un terreno, uccidendolo mentre passava davanti alla loro abitazione. Dopo il delitto, entrambi si erano resi irreperibili.

Il ricercato era segnalato con “Red Notice” Interpol, attiva a livello internazionale. La sua presenza sul territorio italiano è stata segnalata grazie a un “Alert Alloggiati”, scattato in una struttura ricettiva della riviera savonese. Quando i poliziotti erano intervenuti per un controllo, l’uomo e i suoi compagni di viaggio si erano già allontanati, diretti in Spagna.

Le successive indagini hanno permesso agli investigatori di risalire ai suoi movimenti e di localizzarlo nuovamente. L’uomo è infatti rientrato in Italia il 20 ottobre, pernottando nella stessa struttura dove è stato infine rintracciato e arrestato.

Dopo le formalità di rito, il ricercato è stato trasferito nel carcere di Genova Marassi, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le procedure di estradizione verso l’Egitto.

