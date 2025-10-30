Delitto Cella: pm chiede ergastolo per la Cecere, "Ha agito con lucida follia": Chiesti 4 anni per Soracco

La Procura di Genova ha chiesto la condanna all’ergastolo per Anna Lucia Cecere, l’ex insegnante accusata di aver ucciso la segretaria Nada Cella il 6 maggio 1996 a Chiavari. Per Marco Soracco, commercialista per cui lavorava la vittima, la Procura ha chiesto quattro anni di reclusione per favoreggiamento, sostenendo che fosse a conoscenza dell’identità dell’assassina ma non lo avesse mai rivelato.

Secondo la pm Gabriella Dotto, Cecere “ha agito con lucida follia per commettere un delitto d’impeto”. La magistrata ha aggiunto che la donna ha una “indole instabile che si sposa perfettamente con il delitto. Quello è stato un delitto di impeto, che manifesta una esplosione di rabbia e si sovrappone con la personalità di chi non sa contenere la rabbia. Nada fu il pretesto per dare sfogo alla sua follia”.

Riguardo a Soracco, la pm ha sottolineato che “ha avuto paura di Cecere, ha constatato la pericolosità di quella persona. “Era consapevole che denunciare quella donna avrebbe comportato per lui stesso delle accuse”. Per questo ha sempre mentito. È una vita che vengono ripetute menzogne e lui è stato il principale responsabile dell’impunità di Cecere”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.