Ombrelli aperti in Liguria, da oggi piogge e temporali su tutta la regione

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Oggi piogge e temporali su tutta la Liguria, peggioramento nel pomeriggio

2️⃣ Domani ancora instabilità con precipitazioni sparse e venti variabili

3️⃣ Mari da mossi a molto mossi, temperature in lieve calo

La notizia nel dettaglio

Una circolazione depressionaria in approfondimento porterà oggi un progressivo peggioramento del tempo sulla Liguria, con molte nubi e precipitazioni a partire dal pomeriggio. Si prevedono acquazzoni e temporali su gran parte della regione, mentre i venti resteranno deboli con una successiva rotazione dai quadranti sud-orientali. Mari da mossi a molto mossi.

Riviera di ponente - Giornata caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci dal pomeriggio, localmente a carattere temporalesco.

Alpi - Cieli coperti con precipitazioni diffuse, che si intensificheranno nella seconda parte della giornata con possibili temporali.

Centro - Molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno, con piogge in arrivo dal pomeriggio e intensificazione serale.

Riviera di levante - Nuvolosità compatta per l'intera giornata, piogge dal pomeriggio in aumento in serata, con possibili temporali.

Appennino - Condizioni simili al resto della regione, con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge dal pomeriggio.

Domani - Nuova giornata di instabilità, con nubi diffuse e piogge sin dal mattino sulla Riviera di ponente. Temporanea attenuazione nel pomeriggio, ma in serata saranno possibili nuovi temporali. Su centro e levante nubi sparse al mattino con schiarite, seguite da un aumento della copertura nuvolosa e deboli piogge in serata. Piogge anche su Alpi e Appennino, in intensificazione dalla sera.

Venti e mari - I venti saranno deboli, inizialmente orientali, in rotazione dai quadranti sud-orientali. Zero termico in calo intorno ai 1800-2100 metri. Il Mar Ligure di Ponente passerà da mosso a molto mosso, mentre il Mar Ligure di Levante sarà da poco mosso a mosso.

