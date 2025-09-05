Olly fa... tripletta: dopo i concerti da tutto esaurito a Marassi del 18 e 20 giugno 2026, fissata altra data il 21 giugno

Saranno tre le serate-evento che vedranno Olly protagonista assoluto sul palco dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Dopo il tutto esaurito in poche ore per le prime due date del 18 e 20 giugno 2026, il cantautore genovese ha deciso di aggiungere un terzo appuntamento: si terrà il 21 giugno, e sarà l’ultima possibilità per i fan di assistere al live nella sua città. “Grazie di cuore, Genova. Questa è per voi”, ha scritto Olly sui social, annunciando la nuova data e ringraziando il suo pubblico per il travolgente affetto.

Con questi concerti, Olly segna un momento storico per il capoluogo ligure: il Ferraris non ospitava un grande evento musicale dal 2004, anno dell’ultima esibizione di Vasco Rossi nello stadio. Un ritorno in grande stile per la musica live, grazie al vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo.

L’annuncio della tappa genovese è arrivato durante uno dei due concerti milanesi del tour "Tutta la vita", all’Ippodromo di San Siro, dove migliaia di fan hanno cantato con lui sotto le stelle. Per il suo ritorno a Genova, Olly ha scelto uno slogan dal forte valore affettivo: "Tutti a casa", a sottolineare il legame profondo con la sua città.

