Olly: dopo il trionfo a Sanremo serata d'onore al Ferraris con la sua Sampdoria, tutto lo stadio canta 'Balorda Nostalgia'

Serata d'onore allo stadio per Federico Olivieri, in arte Olly, vincitore del Festival di Sanremo 2025 con la sua 'Balorda nostalgia'. Il 23enne cantautore genovese, da sempre tifosissimo blucerchiato, è stato ospite della UC Sampdoria in un palco riservato della tribuna e nel prepartita è uscito per godersi lo spettacolo di tutto lo stadio che cantava in coro il brano premiato all'Ariston. Quindi ha seguito Sampdoria-Sassuolo, finita 0-0.

"Bentornato a casa" ha scritto la società sui suoi social. Il musicista, emozionatissimo e in maglia blucerchiata sotto il giubbotto, ha ammirato lo striscione esposto dalla Sud con la citazione del suo brano: "Ma come te lo devo dire sta vita non è vita senza te". Infine ha commentato su Instagram: "Inspiegabile, grazie alla gradinata".

