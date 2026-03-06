Olivetta San Michele, serio incidente per il ciclista Michael Mattews

Il ciclista australiano Michael Mattews, classe 1990, è stato protagonista di un incidente stradale ieri poco dopo le 12 ad Olivetta San Michele in Val Roja. Mattews stava percorrendo in sella alla sua bicicletta via Nazionale quando si è scontrato frontalmente con un mezzo della SAMU (Service d'Aide Médicale Urgente). Prontamente soccorso da un’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e da un’automedica del 118 Imperia, per via dei politraumi subiti ( trauma facciale, entrambi i polsi scomposti esposti), è stato predisposto il trasferimento con l’elisoccorso Grifo presso l’ospedale “Santa Corona” di Pietra Ligure per ricevere le cure del caso.

All'arrivo al PS del Santa Corona è stata eseguita la diagnostica del caso, che ha evidenziato la necessità di un intervento chirurgico per gli esiti delle fratture. L'intervento è stato eseguito con successo in nottata dai chirurghi dell’ospedale pietrese e il paziente è attualmente ricoverato in Ortopedia, in condizioni stabili.

