Genova, sicurezza stradale: dopo l'ennesimo investimento, nuovi interventi in piazza Leonardo Da Vinci e via Boselli

Dopo l’ennesimo incidente avvenuto nella giornata di giovedì 5 marzo nell’area degli attraversamenti pedonali tra via Paolo Boselli e piazza Leonardo Da Vinci, il Municipio Medio Levante di Genova accelera per arrivare a una soluzione definitiva sulla sicurezza stradale.

La decisione è arrivata con un atto della Giunta del municipio competente, che ha ribadito la necessità di intervenire su uno snodo molto frequentato della mobilità cittadina, da tempo considerato critico per pedoni e automobilisti.

Già nel dicembre scorso il Consiglio municipale aveva approvato all’unanimità una mozione per chiedere interventi sull’area. Nei mesi successivi erano stati avviati contatti con gli uffici tecnici comunali, ma le risposte ricevute finora sono state interlocutorie.

Con la decisione adottata oggi, l’amministrazione municipale chiede quindi di passare a misure concrete per mettere in sicurezza gli attraversamenti, oggi caratterizzati – secondo quanto segnalato – da problemi di visibilità e illuminazione che rendono più pericoloso l’attraversamento dei pedoni.

La questione era stata inoltre portata nelle scorse settimane al tavolo comunale sulla sicurezza stradale, dove il Municipio aveva segnalato agli assessori competenti e agli uffici tecnici diversi punti critici del territorio. Tra questi proprio gli attraversamenti di piazza Leonardo Da Vinci, indicati come particolarmente problematici per la scarsa luminosità.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.