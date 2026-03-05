Genova, rissa tra autista e tassisti: tre all'ospedale

Alterco con rissa nella zona dell'aeroporto di Genova tra tassisti della cooperativa Taxi e un autista Ncc.
Secondo quanto appreso, tre tassisti sono dovuti ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso.
"Le criticità emerse negli ultimi mesi non sono frutto di rivalità, ma conseguenza di presunte violazioni ripetutamente segnalate, in merito a modalità operative non conformi alla normativa vigente attuate da parte di alcuni conducenti Ncc - si legge in una nota del Coordinamento Taxi Genovese -.Tali situazioni sono state formalmente portate all'attenzione delle autorità competenti, che risultano pienamente informate dei fatti. Tuttavia a oggi non risulta sia stata assunta una posizione chiara né adottati provvedimenti risolutivi volti a garantire il rispetto delle regole. Questa mancanza di intervento alimenta tensioni crescenti e genera un clima di incertezza che penalizza chi opera nel rispetto della legge.
Ribadiamo che non vi è alcuna contrarietà all'innovazione o alla libera concorrenza - prosegue la nota -, purché essa si svolga all'interno di un quadro normativo equo e uniforme per tutti gli operatori del settore".
Il coordinamento Taxi genovese chiede "un intervento immediato delle autorità competenti,controlli efficaci e sistematici sul rispetto delle norme e l'apertura di un tavolo di confronto istituzionale per ristabilire condizioni di equità".