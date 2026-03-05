Genova, rissa tra autista e tassisti: tre all'ospedale

Alterco con rissa nella zona dell'aeroporto di Genova tra tassisti della cooperativa Taxi e un autista Ncc.

Secondo quanto appreso, tre tassisti sono dovuti ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso.

Uno di loro, ferito gravemente a un occhio, dovrà essere operato nel reparto maxillofacciale dell'ospedale. Sul posto è intervenuta la Polaria.

"Le criticità emerse negli ultimi mesi non sono frutto di rivalità, ma conseguenza di presunte violazioni ripetutamente segnalate, in merito a modalità operative non conformi alla normativa vigente attuate da parte di alcuni conducenti Ncc - si legge in una nota del Coordinamento Taxi Genovese -.Tali situazioni sono state formalmente portate all'attenzione delle autorità competenti, che risultano pienamente informate dei fatti. Tuttavia a oggi non risulta sia stata assunta una posizione chiara né adottati provvedimenti risolutivi volti a garantire il rispetto delle regole. Questa mancanza di intervento alimenta tensioni crescenti e genera un clima di incertezza che penalizza chi opera nel rispetto della legge.

Ribadiamo che non vi è alcuna contrarietà all'innovazione o alla libera concorrenza - prosegue la nota -, purché essa si svolga all'interno di un quadro normativo equo e uniforme per tutti gli operatori del settore".

Il coordinamento Taxi genovese chiede "un intervento immediato delle autorità competenti,controlli efficaci e sistematici sul rispetto delle norme e l'apertura di un tavolo di confronto istituzionale per ristabilire condizioni di equità".

