Genova, donna investita da scooterista in piazza Leonardo Da Vinci: ricoverata in codice rosso
di Claudio Baffico
42 sec
Incidente questa mattina in piazza Leonardo Da Vinci, nel quartiere di Albaro, dove attorno alle 8:15 una donna di 55 anni è stata investita mentre attraversava la strada da una scooterista all'intersezione con via Boselli. Sul posto sono intervenute laCroce della Croce Bianca Genovese e un'automedica.
La malcapitata è stata sbalzata sull'asfalto per alcuni metri e ha riportato un severo trauma cranico e altri traumi minori con escoriazioni varie, mantenendo lo stato di coscienza seppur in condizione di disorientamento. Spinalizzata, è poi stata condotta in codice rosso presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino.
La scooterista, di circa 40 anni, ha riportato dolore a una caviglia senza la necessità di ricorrere alle cure mediche.
È intervenuta la Sezione Infortunistica della Polizia Locale per i rilievi, unitamente alle pattuglie distrettuali per la gestione della viabilità, fortemente rallentata.
