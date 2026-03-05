Genova, donna investita da scooterista in piazza Leonardo Da Vinci: ricoverata in codice rosso

Incidente questa mattina in piazza Leonardo Da Vinci, nel quartiere di Albaro, dove attorno alle 8:15 una donna di 55 anni è stata investita mentre attraversava la strada da una scooterista all'intersezione con via Boselli. Sul posto sono intervenute laCroce della Croce Bianca Genovese e un'automedica.

La malcapitata è stata sbalzata sull'asfalto per alcuni metri e ha riportato un severo trauma cranico e altri traumi minori con escoriazioni varie, mantenendo lo stato di coscienza seppur in condizione di disorientamento. Spinalizzata, è poi stata condotta in codice rosso presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino.

La scooterista, di circa 40 anni, ha riportato dolore a una caviglia senza la necessità di ricorrere alle cure mediche.

È intervenuta la Sezione Infortunistica della Polizia Locale per i rilievi, unitamente alle pattuglie distrettuali per la gestione della viabilità, fortemente rallentata.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.