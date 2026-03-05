Genova, camion si ribalta tra A12 e A7: traffico paralizzato in autostrada

Pomeriggio difficile sulla rete autostradale genovese. Un camion si è ribaltato nel nodo autostradale tra l’A12 e l’A7 causando pesanti rallentamenti alla circolazione verso il capoluogo.

L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra i caselli di Bolzaneto e Genova Ovest. Il conducente del mezzo pesante non ha riportato ferite gravi ma, in via precauzionale, è stato comunque accompagnato in ospedale per gli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il camion e liberare la carreggiata, insieme al personale di Autostrade impegnato nella gestione della viabilità.

Le conseguenze sul traffico non si sono fatte attendere. Nel pomeriggio si registravano fino a tre chilometri di coda tra Genova Est e il bivio con la A7. Per chi proveniva da Livorno è stata consigliata l’uscita a Genova Est, mentre per chi era diretto verso il capoluogo ligure da ponente l’uscita suggerita era Genova Ovest.

Rallentamenti e code si sono formati anche sulla A7 tra Busalla e il bivio con la A12. Agli automobilisti in arrivo da Milano è stata indicata l’uscita a Busalla per evitare il tratto congestionato.

