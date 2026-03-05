Genova, tre arresti per spaccio e tentato furto con strappo

Nell’ambito dei nuovi servizi del Piano della Sicurezza Urbana 2026, gli agenti della Polizia locale hanno fermato e arrestato un uomo, extracomunitario, dopo aver notato uno scambio di sostanze stupefacenti con un cliente nei pressi di Vico Fornaro. Gli agenti, seguito l’acquirente nel vicino Vico del Fieno, hanno potuto riscontrare oggettivamente l’attività di spaccio, rinvenendo addosso all’uomo circa 9 grammi di hashish.

A quel punto è scattato il fermo per il pusher che, dopo essere stato tradotto al comando per identificazione, è stato trovato in possesso di circa 159 grammi di hashish a seguito della perquisizione e di una somma di denaro di 450 euro proveniente dall’attività di spaccio.

L’arresto è stato comunicato al PM di turno e l’arresto è stato convalidato con obbligo di firma.



Due cittadini extra comunitari sono stati arrestati dalla Polizia locale nell’ambito dei nuovi servizi del Piano della Sicurezza Urbana 2026, dopo essere stati colti, tramite il servizio di telecamere, nel tentativo di sottrarre una catenina d’oro ai danni di un cittadino statunitense.

L’episodio è avvenuto nella zona adiacente alla fermata Metro-Darsena. Furto non andato a buon fine grazie all’intervento di un uomo presente sul posto.

Dalle immagini da remoto è stato possibile identificare i due uomini, già noti alle forze dell’ordine, che, nel frattempo, avevano cercato di darsi alla fuga. Entrambi sono stati trovati presso il proprio domicilio e sono stati arrestati e tradotti al comando per le segnalazioni, confermando che si trattasse di due cittadini extracomunitari, di cui uno si era dichiarato minorenne.



Dopo il processo per direttissima, per entrambi è stato convalidato l’arresto, con i domiciliari con obbligo di firma per uno e il divieto di dimora a Genova per l’altro.

