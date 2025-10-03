Olive taggiasche riconosciute IGP, Marco Bucci e Alessandro Piana: "Traguardo epocale nel segno di crescita, rispetto del paesaggio e dell’ambiente"

È un momento storico per l’agricoltura ligure: le Olive Taggiasche liguri ottengono ufficialmente il riconoscimento IGP (Indicazione Geografica Protetta) da parte dell’Unione Europea. L’annuncio è stato confermato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. Un risultato atteso da anni che segna un passo decisivo nella tutela e nella valorizzazione di una delle eccellenze agroalimentari più rappresentative del Ponente ligure.

"Dopo un lungo percorso fatto di impegno e collaborazione – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e il vicepresidente con delega all’Agricoltura Alessandro Piana – raggiungiamo un traguardo epocale. L’IGP garantisce origine, qualità e autenticità, rafforzando la filiera e sostenendo la competitività sui mercati. Ma è anche un investimento sulla crescita, nel rispetto del paesaggio e dell’ambiente".

Grande soddisfazione anche da parte del Consorzio promotore dell’Oliva Taggiasca, con il presidente Carlo Siffredi che ha sottolineato come il riconoscimento rappresenti un volano non solo per l’olivicoltura, ma per tutta l’economia turistica regionale. «La Taggiasca è uno dei simboli del nostro territorio: oggi possiamo promuoverla con maggior forza, offrendo garanzie ai consumatori e nuove opportunità ai produttori».

Il percorso per ottenere l’IGP è partito nel 2021 con la nascita dell’Associazione tra i Produttori di Olive Taggiasche liguri e la presentazione della domanda al Ministero nel 2022. Dopo il via libera della Regione e gli approfondimenti tecnici, la pratica è approdata a Bruxelles dove ha ottenuto l’approvazione definitiva. A testimonianza dell’importanza strategica della certificazione, la Giunta regionale ha già avviato una delibera per finanziare campagne promozionali e rafforzare la presenza del prodotto sui mercati nazionali e internazionali.

