Olio Officina Festival arriva in Liguria per la prima volta. L'idea: coltivare ulivi su piattaforme in mare

Coltivare ulivi su piattaforme in mare: è questa l'idea con cui il festival Olio Officina, giunto alla 14esima edizione, si presenta alla sua prima volta in Liguria attraverso le parole del suo direttore e fondatore Luigi Caricato. "Il tema di questa edizione è 'L'olio e il mare' - spiega - e per questo vogliamo presentare isole galleggianti di olivi, coltivati in acqua di mare". Lo stesso Caricato ammettere che potrebbe "non essere un'esperienza felice in termini di risultati" ma può portare "vantaggi all'agricoltura terrestre: individuare e poter contare su qualità di olivo che possono resistere all'acqua salmastra è fondamentale in tempi di siccità".

Pro e contro - Il progetto è ancora a caccia di finanziatori e quindi non è ancora chiaro se e dove partirà. Le isole galleggianti sicuramente comporterebbero molti costi, basti pensare al personale formato per questo tipo di lavoro, inoltre parleremmo di superfici non troppo estese, "oggi si punta ad avere piante che producano meno vegetazione ma più olive, piante che siano più belle, più produttive e più funzionali" dichiara Caricato. C'è sicuramente anche un grosso pro, l'abbattimento del rischio - praticamente a zero - che il raccolto si possa rovinare: in caso di eventi meteo marini avversi - mareggiate ma anche grandinate - sarebbe sufficiente spostare le superfici galleggianti. Poi c'è una "valenza ecologica" spiega ancora Caricato, per cui queste piante potrebbero "bonificare i nitriti presenti nelle acque".

Una buona annata - "Dopo tre anni di calo quest'anno la produzione è stata molto positiva - spiega Paolo Corsiglia, membro della giunta della Camera di Commercio di Genova con delega all'agricoltura -, una produzione eccellente e di altissima qualità. In Liguria l'agricoltura è 'eroica', difficile, eventi come questo ci danno la possibilità di valutare nuove opportunità".

