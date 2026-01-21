Olio di palma sostenibile, focus scientifico al Sigep di Rimini

Il Sigep di Rimini ha ospitato un confronto dedicato al ruolo dell’olio di palma sostenibile nel sistema alimentare, con l’obiettivo di promuovere informazioni basate su dati scientifici e favorire scelte consapevoli da parte di operatori e consumatori.

Nel corso del talk, organizzato dall’Associazione Italiana dell’Industria Olearia e dall’Unione Italiana Olio di Palma Sostenibile, è stato analizzato il contributo di questa materia prima in chiave Esg, approfondendone gli aspetti ambientali, nutrizionali, sociali e di filiera. L’incontro ha puntato anche a superare pregiudizi e luoghi comuni legati a salute, sicurezza alimentare e qualità nutrizionale, illustrando al contempo le caratteristiche tecnologiche e funzionali che rendono l’olio di palma adatto a numerose applicazioni nel settore food.

Durante l’evento è stato presentato il nuovo Position Paper “Olio di Palma Sostenibile: Nutrizione e Sicurezza Alimentare”, elaborato e adottato dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Unione. Il documento, redatto da un gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti, rappresenta uno strumento di riferimento per garantire rigore, obiettività e validazione scientifica nelle attività di comunicazione e posizionamento dell’associazione sui temi della sostenibilità e dell’impiego dell’olio di palma nel comparto alimentare.

