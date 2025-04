Oggi la Mezza di Genova, ecco tutto quello che c'è da sapere per muoversi in città

Oggi Genova ospita la Mezza Maratona Internazionale, evento sportivo che coinvolge migliaia di atleti e appassionati. L’iniziativa ha un impatto significativo sulla viabilità cittadina, con numerose strade chiuse, deviazioni per i mezzi Amt e la sospensione di alcune linee, tra cui la navetta del Centro Storico.

Percorso – La Mezza Maratona si disputa su un tracciato di 21,097 km con partenza e arrivo al Porto Antico. Il percorso tocca alcuni dei luoghi più iconici di Genova: l’Acquario, piazza De Ferrari, Boccadasse, via XX Settembre e la strada Sopraelevata, chiusa al traffico per l’occasione. Il tracciato è veloce e panoramico, con un’altitudine massima di 41 metri.

Gare – L’evento si compone di tre competizioni: la Mezza Maratona e la Corri Genova (13 km), entrambe in programma oggi, e la Family Run, che si è tenuta ieri, pensata per le famiglie e i bambini.

Modifiche Amt – Dalle 8.30 alle 10.30, e comunque fino a cessate esigenze, numerose linee Amt subiranno variazioni di percorso. La navetta Centro Storico resterà sospesa fino alle 14, con ripresa alle 15.30. Deviazioni riguarderanno le linee 1, 7, 13, 15, 17, 18, 18/, 20, 31, 32, 34, 35, 35/, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46 e 54 (temporaneamente sospesa). Il Volabus, dalle 8.30 alle 10.30, transiterà via autostrada con soppressione delle fermate intermedie De Ferrari/Metro e Principe FS.

Divieti di sosta – Dalla mezzanotte alle 14 di domenica vige il divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto tra piazzetta Jacopo da Varagine e ponte Calvi, su entrambi i lati della strada.

Strade chiuse – Dalle 8 alle 14 (e comunque fino a cessate esigenze), il traffico sarà vietato su un lungo elenco di vie del centro, tra cui via del Molo, via Gramsci, via XX Settembre, corso Italia, piazza De Ferrari, via Balbi, strada Aldo Moro, via Garibaldi e via San Benedetto. L’elenco completo comprende oltre cinquanta tra strade e piazze interessate dai divieti di transito e sosta, con limitazioni estese a intersezioni e rotatorie strategiche.

Ulteriori disposizioni – In alcune zone sono stati istituiti sensi unici temporanei e sensi unici alternati con diritto di precedenza o gestione da parte della polizia locale. Tra queste: via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Zara, via Martorelli, via dei Pescatori, via Cesarea, via Guarnaro e corso Aurelio Saffi. Per alcuni accessi carrabili sono stati predisposti corridoi protetti e segnaletica temporanea.

Sicurezza – Per motivi di sicurezza, è fatto divieto a pedoni e conducenti di qualsiasi veicolo, a motore o non, di immettersi nel percorso riservato agli atleti. Le forze dell’ordine e i volontari dell’organizzazione presidieranno i principali varchi e intersezioni.