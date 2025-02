Oggi il consiglio regionale: in agenda trasporti, sanità e ambiente. Diretta su Telenord

Il Consiglio regionale della Liguria è stato convocato per martedì 4 febbraio 2025 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 presso l’Aula Consiliare Sandro Pertini in Via Fieschi 15. La sessione prevede una prima parte straordinaria fino alle 13:00, mentre l’ultima ora sarà dedicata alle interrogazioni ispettive. I lavori saranno trasmessi in diretta su Telenord.

Trasporti – Tra i temi centrali in discussione vi è lo stato del trasporto pubblico regionale, un nodo cruciale per la mobilità in Liguria. Tra le iniziative presentate figurano anche i progetti sulla mobilità ciclistica e il potenziamento dei trasporti sanitari per i pazienti fragili della Città Metropolitana di Genova.

Ambiente – Sul fronte ambientale, il Consiglio discuterà la realizzazione di un impianto per la chiusura del ciclo dei rifiuti, la contaminazione da PFAS nelle acque potabili e il progetto Cold ironing per la sostenibilità nei porti liguri. Inoltre, verrà affrontata la questione del trasferimento dell’impianto di rigassificazione.

Sanità – Numerosi punti riguardano il settore sanitario, tra cui la carenza di personale tecnico presso il Centro trasfusionale dell’ospedale Villa Scassi, il potenziamento della rete oncologica e la situazione del pronto soccorso dell’ospedale Galliera. Verranno anche analizzate le criticità legate ai servizi di immunoematologia e trasfusionale, nonché il rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.

Casa e servizi – Il caro-affitti e la carenza di alloggi pubblici in Liguria saranno al centro del dibattito. Sarà inoltre discussa l’accessibilità della stazione ferroviaria di Ventimiglia e la rimozione delle barriere architettoniche negli uffici postali della Spezia.

