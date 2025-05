Oggi è la Festa dei Lavoratori, ecco perché

Il Primo Maggio è la Festa dei Lavoratori, una giornata che affonda le sue radici nelle battaglie operaie dell'Ottocento e che continua a essere celebrata in tutto il mondo come simbolo di solidarietà e giustizia sociale. In Liguria, e in particolare a Genova, questa ricorrenza assume un significato speciale, legato a una lunga tradizione di mobilitazione sindacale e partecipazione popolare.

Origini storiche – La scelta del 1° maggio come data simbolica risale al 1886, quando a Chicago migliaia di lavoratori scioperarono per ottenere la giornata lavorativa di otto ore. Gli scontri culminarono con la tragica rivolta di Haymarket, durante la quale morirono diversi manifestanti e poliziotti. Tre anni dopo, nel 1889, il Congresso della Seconda Internazionale a Parigi proclamò ufficialmente il 1° maggio come Festa Internazionale dei Lavoratori, in memoria di quei fatti e come monito per le future generazioni.

Diffusione in Italia – In Italia, la prima celebrazione del Primo Maggio avvenne nel 1890. Tuttavia, durante il regime fascista, la festa fu soppressa e sostituita dal "Natale di Roma" il 21 aprile. Solo nel 1945, con la fine della dittatura, la ricorrenza fu ripristinata, e nel 1949 fu riconosciuta ufficialmente come festività nazionale.

Genova e la Liguria – Genova ha avuto un ruolo centrale nella storia del movimento operaio italiano. Già alla fine del XIX secolo, la città era un importante centro industriale e portuale, con una forte presenza di società di mutuo soccorso e leghe sindacali. Nel 1891, oltre duemila persone parteciparono a un comizio del Primo Maggio, segnando una tappa fondamentale per il proletariato genovese. Nel 1895 fu fondata la Camera del Lavoro di Sampierdarena, seguita l'anno successivo da quella di Genova: un'eredità storica e culturale che la città mantiene viva ancora oggi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.