Officina Welfare, summit Generali al PalaBorsa: cresce la maturità delle imprese liguri, più conoscenza, più investimenti e misure oltre i contratti

Dopo il successo della prima edizione torna a Genova l’appuntamento dedicato al welfare aziendale come leva strategica per il futuro del lavoro e della società. Questa sera, a partire dalle ore 18.00, Palazzo della Borsa ospiterà l’evento OFFICINA WELFARE durante il quale verranno presentati in anteprima i risultati della survey 2025 sul welfare aziendale in Liguria, commissionata ad agosto 2025, a cui hanno partecipato 256 aziende del territorio.

La survey è stata realizzata dall’Agenzia Generali Italia di Genova Piazza Dante in collaborazione con la Business Unit Health & Welfare di Generali Italia.

Numerose aziende liguri, istituzioni e ospiti di rilievo si confronteranno sul valore del welfare non solo come insieme di benefit ma come motore di crescita, coesione e innovazione.





Dopo i saluti istituzionali della Consigliera comunale Maria Luisa Centofanti e del Presidente della Regione Liguria Marco Bucci il convegno, moderato da Michele Brambilla - Direttore deI Il Secolo XIX, vedrà gli interventi di: Fabrizio Marti Consulente del lavoro ed esperto del settore, Francesco Bardelli Chief Health & Welfare and Broker Management Officer di Generali Italia e CEO Welion; Barbara Ambrogioni (al centro nella foto) Responsabile Health& Welfare Services and Marketing di Generali Welion; Carlo Tenderini Agente Generale Agenzia di Genova Piazza Dante, Francesco Berti Riboli Owner Villa Montallegro.





Carlo Tenderini (a sinistra nella foto), Agente Generale Agenzia Genova Piazza Dante commenta: “Siamo orgogliosi di proseguire con questa serie di incontri, che rappresentano la conferma concreta di come l’iniziativa avviata lo scorso anno non sia stata un episodio isolato, ma l’inizio di un percorso strutturato e di valore, pensato per sostenere le imprese liguri, i loro collaboratori e le famiglie. Il titolo scelto, OFFICINA WELFARE, riflette pienamente la nostra visione: un laboratorio di idee e soluzioni per progettare, sviluppare e implementare le migliori pratiche di welfare aziendale, con un impatto positivo sull’intera comunità. Un impegno che ribadisce come il welfare non sia più una semplice opzione, ma una leva strategica imprescindibile per migliorare il benessere organizzativo e il coinvolgimento delle persone nei luoghi di lavoro.”





Francesco Bardelli (a destra nella foto), Chief Health & Welfare and Broker Management Officer di Generali Italia e CEO di Generali Welion dichiara: “In Generali ci impegniamo ogni giorno a essere un vero Partner di Vita, vicini alle persone e alle imprese, sviluppando costantemente soluzioni innovative nei campi della prevenzione, protezione e benessere. L’incontro di oggi, organizzato da Carlo Tenderini, rappresenta un segnale concreto del nostro impegno nel promuovere la cultura del welfare aziendale e nel valorizzarne l’impatto sociale ed economico. Guardiamo al futuro con determinazione, per creare iniziative sempre più inclusive e capaci di generare valore reale per la comunità.”

Le aziende liguri evidenziano una crescente maturità sul tema welfare

Nel mese di agosto l’Agenzia Generali Genova Piazza Dante – in collaborazione con la Business Unit Health & Welfare di Generali Italia e Generali Welion - ha somministrato una survey per indagare l’evoluzione del livello di Welfare delle aziende liguri.





Hanno aderito e risposto 256 aziende con un incremento dell’80% vs 2024 (142).

Il campione è ben rappresentativo di tutte le province liguri e di tutte le dimensioni aziendali, da un minimo di 9 addetti (micro aziende) a un massimo di oltre i 250 addetti (grandi imprese).

Più della metà delle aziende intervistate ha meno di 49 addetti.

I principali CCNL rappresentati sono quelli del commercio (30%), metalmeccanico (14%) e del terziario (14%) mentre la distribuzione per provincia, per dimensione e per tipo di CCNL è analoga a quella registrata nel 2024.





Adozione ampia e inclusiva. Su 256 aziende liguri coinvolte, oltre la metà (˜53%) ha introdotto misure di welfare integrative rispetto al CCNL e il 56% le rivolge a tutti i dipendenti, con una tendenza più marcata nelle imprese di medie dimensioni.

Consapevolezza in crescita. La conoscenza generale di norme e incentivi fiscali legati al welfare raggiunge il 55% (in aumento sul 2024), mentre le microimprese restano il segmento con maggiore margine di miglioramento.

Welfare come leva di business. Tra chi investe in welfare, l’obiettivo principale è la produttività (46%, in crescita sul 2024), seguito da fidelizzazione/soddisfazione del personale e reputazione dell’impresa.

Più risorse e più digitale. Quasi 8 aziende su 10 (˜79%) intendono mantenere o aumentare gli investimenti di welfare nei prossimi 3–5 anni (57% prevede un incremento); sul fronte operativo, i flexible benefits vengono erogati via piattaforma online nel 64% dei casi e il 59% dichiara di prevedere piattaforme dedicate, con incidenza crescente all’aumentare della dimensione aziendale.

Welfare aziendale in crescita e più diversificato

Le aziende liguri stanno ampliando le iniziative di welfare: oltre alle misure già diffuse (previdenza integrativa, sanità e coperture assicurative), cresce l’interesse per sostegni economici ai lavoratori, conciliazione vita-lavoro e servizi di prevenzione e caring. Particolarmente significativo l’incremento del supporto all’istruzione dei figli (dal 3% nel 2024 al 13% nel 2025).





Possiamo affermare che cresce l’adozione di misure che vanno oltre gli obblighi contrattuali e si afferma una tendenza a renderle accessibili in modo trasversale a tutte le categorie di dipendenti.

La conoscenza generale dei benefici fiscali del welfare è diffusa tra le aziende di tutte le dimensioni, con margini di miglioramento soprattutto tra le microimprese

Le aziende liguri confermano la percezione del welfare aziendale come abilitatore di benefici diretti per l’organizzazione, in termini di produttività aziendale, fidelizzazione dei lavoratori e reputazione dell’impresa

Tra le iniziative di welfare più apprezzate figurano la previdenza e la sanità integrativa, le coperture assicurative e la conciliazione vita lavoro.

È crescente il numero di aziende che prevede l’utilizzo di piattaforme digitali di flexible benefits, con una tendenza che cresce proporzionalmente alla dimensione aziendale

Le aziende liguri confermano che anche nei prossimi anni il welfare rimarrà centrale all’interno delle politiche aziendali, grazie al mantenimento o all’incremento di risorse ed investimenti dedicati.





