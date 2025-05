Octopus Energy cresce ancora, mezzo milione di utenze in Italia in meno di tre anni

Octopus Energy, entech company globale attiva in 32 paesi del mondo, ha raggiunto 500.000 utenze in Italia a meno di tre anni dal suo ingresso nel mercato nazionale, triplicando il numero di clienti in dodici mesi e rafforzando il proprio ruolo nel panorama energetico con un’offerta centrata su energia rinnovabile, tecnologia e assistenza di qualità.

Crescita costante – Attiva in Italia dal giugno 2022, Octopus Energy ha visto una crescita rapida, confermata dall’ultimo traguardo: mezzo milione di utenze. L’incremento è stato particolarmente marcato nell’ultimo anno, con un triplicamento della base clienti. Questo andamento si inserisce in un contesto di forte competizione nel settore e riflette una strategia che unisce tariffe sostenibili, servizio efficiente e utilizzo di tecnologie avanzate.

Assistenza clienti – La compagnia ha ottenuto valutazioni elevate dagli utenti, con un punteggio medio di 4.9 su 5 su Trustpilot. L’azienda sottolinea l’importanza di un contatto diretto e puntuale con i clienti, investendo su un modello operativo che favorisce trasparenza e vicinanza. “Nonostante la crescita rapidissima, non abbiamo mai perso il nostro tocco umano”, ha dichiarato Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia.

Espansione del team – Parallelamente all’aumento degli utenti, è cresciuta anche la struttura aziendale: oltre 170 i dipendenti attivi tra la sede centrale di Ascoli Piceno e l’ufficio di Milano. Il modello interno, privo di gerarchie tradizionali, punta sull’autonomia e la responsabilizzazione dei singoli per affrontare le sfide del settore e migliorare l’esperienza del cliente.

Offerta energetica – Oltre alla fornitura di energia elettrica rinnovabile, Octopus ha inserito il gas domestico tra i suoi servizi e ha ottenuto il riconoscimento “Eletto Prodotto dell’Anno 2024” per la tariffa Octopus Fissa 12M. L’azienda è anche stata segnalata da Altroconsumo tra i migliori fornitori di luce e gas e inserita nella top 20 della classifica “Campioni della Crescita 2025” stilata da La Repubblica Affari & Finanza e Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

Manifesto e flessibilità – A inizio 2025, Octopus ha presentato un Manifesto in dieci punti, sviluppato a partire dalle segnalazioni dei clienti su criticità diffuse nel settore, come le voci poco chiare in bolletta o le truffe telefoniche. Tra le azioni proposte, particolare attenzione è rivolta alla flessibilità energetica – considerata centrale per una rete più sostenibile.

Tecnologie intelligenti – In questa direzione si inseriscono progetti come gli Energy Break, che premiano i consumatori che spostano i consumi fuori dalle fasce orarie di picco, e l’Intelligent Octopus, una soluzione per la ricarica dei veicoli elettrici che consente di sfruttare l’energia più verde disponibile in rete, con un risparmio fino al 50% sui costi di ricarica.

Prospettive future – “Vogliamo costruire un futuro più giusto, sostenibile e davvero a misura di persona”, ha dichiarato Tomassetti, sottolineando l’intenzione dell’azienda di continuare a crescere e innovare, in collaborazione con istituzioni e partner, per contribuire attivamente alla trasformazione del mercato energetico italiano.

