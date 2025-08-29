Ocean Race, a Nizza vince Biotherm: da domani rotta verso Genova

The Ocean Race Europe si avvicina sempre di più a Genova, con la conclusione della terza tappa - la Cartagena-Nizza, conclusa nella mattinata di venerdì 29 agosto. A vincere è stato l'equipaggio di Biotherm che è arrivato in testa in Costa Azzurra, dopo aver resistito alla pressione dell'imbarcazione svizzera di Holcim - PRB, in un finale di tappa segnato da una tempesta mediterranea, con raffiche che hanno superato i 70 nodi sul campo di regata.

Battaglia serrata - Biotherm ha tagliato la linea di arrivo alle 07:12 ora italiana, completando il percorso da Cartagena in due giorni, 16 ore, 12 minuti e 14 secondi. La vittoria vale sette punti e consente al team francese di mantenere il punteggio pieno, con tre successi di tappa e tre passaggi intermedi conquistati. Holcim – PRB ha chiuso in seconda posizione, 27 minuti dietro Biotherm, dopo un inseguimento serrato durante la notte. Meno di tre miglia separavano i due IMOCA all’ultima boa – un waypoint virtuale 20 miglia a nord-ovest della Giraglia (l'isolotto roccioso all’estremo nord della Corsica) – con venti di 20 nodi che permettevano velocità medie oltre i 20 nodi verso Nizza. L’equipaggio svizzero era riuscito a ridurre il distacco a poco più di mezzo miglio prima dell’alba, ma Meilhat e compagni hanno mantenuto la calma conquistando la loro terza vittoria consecutiva in The Ocean Race Europe 2025.

Finalmente... Allagrande - Sul terzo gradino del podio è salito il team italiano di Allagrande Mapei, guidato da Ambrogio Beccaria, giunto 53 minuti dopo Holcim – PRB. In quarta posizione il Team Paprec Arkéa, guidato in questa tappa da Corentin Horeau, incalzato nel finale dal Team Malizia di Boris Herrmann (alla fine quinto). A chiudere la classifica Be Water Positive, il team canadese, che ha tagliato il traguardo con oltre cinque ore e mezza di ritardo da Biotherm, e Team Amaala, il progetto elvetico-saudita capitanato da Alan Roura.

La situazione verso Genova - In classifica generale, adesso Biotherm guida con 32 punti, seguito da Holcim - PRB e Team Paprec Arkéa appaiati a 23. Team Malizia è quarto con 16 e Allagrande Mapei quinto con 12. Una sfida, tra Mapei e Malizia, che è anche un derby italiano. A bordo dell'Imoca tedesco c'è infatti Francesca Clapcich, che nel 2023 ha vinto l'Ocean Race attorno al mondo, prima velista italiana a riuscirci, festeggiando proprio a Genova. La partenza della quarta tappa,da Nizza a Genova, è prevista domenica 30 agosto alle ore 17:00. Dal 3 al 7 settembre, il Porto Antico sarà la nuova casa di Ocean Race.

