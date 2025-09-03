Ocean Race, a Genova trionfo italiano con Ambrogio Beccaria e Allagrande Mapei Racing

Un nuovo trionfo italiano in Ocean Race, un'altra notte di festa per la vela azzurra con Genova sullo sfondo: Allagrande Mapei Racing, l’imbarcazione guidata dallo skipper Ambrogio Beccaria, ha conquistato la vittoria nella quarta tappa della versione europea della competizione, arrivando al Porto Antico scortato dalla luce della Lanterna all’01:42 ora locale, dopo aver completato le circa 600 miglia nautiche da Nizza in 2 giorni, 8 ore, 41 minuti e 14 secondi.

Il team - Un progetto italiano, quello di Allagrande, con equipaggio largamente francese: Thomas Ruyant, noto veterano del Vendée Globe; Morgan Lagravière, co-skipper vittorioso nella Route du Rhum 2022 e nella Transat Jacques Vabre 2023; e la giovane campionessa mondiale Junior 49erFX Manon Peyre. Beccaria ha costruito questa vittoria combattuta respingendo gli attacchi agguerriti degli avversari nelle ultime 24 ore sul Golfo di Genova, dopo aver recuperato l'iniziale svantaggio segnato nello stretto di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna.

Il sogno - Dopo la vittoria in classifica generale festeggiata proprio a Genova da Francesca Clapcich (ospite venerdì 5 settembre degli Incontri in Blu trasmessi da Telenord) nella Ocean Race 2023, di nuovo l'Italia protagonista. Beccaria aveva fatto intendere, alla partenza di tappa da Nizza, che il "sogno" sarebbe stato proprio quello realizzato stanotte. E nelle sue prime parole ai piedi di Palazzo San Giorgio c'è tutta la soddisfazione per un obiettivo che è diventato realtà: «Voglio sempre vincere ogni tappa. Ma questa era speciale perché l’arrivo era in Italia. Stavamo crescendo molto come team, nella scorsa tappa siamo arrivati terzi, ma sapevamo di poter fare meglio. Quindi perché non sognare in grande e provare a vincere questa?». Traguardo raggiunto e adesso qualche giorno di meritato relax, anche a base di pesto e focaccia.

