Obbligo vaccinale, Federmanager Liguria: "Numeri preoccupanti, il governo superi questo tabù ideologico"

di Marco Innocenti

"Riteniamo che ormai sia arrivato il momento di estendere l’obbligo vaccinale a tutti i cittadini e non solo ad alcune categorie di lavoratori". Così Marco Vezzani, Presidente di Federmanager Liguria e Vice segretario della Cec-European Managers. "Lo dicono i numeri preoccupanti della pandemia - aggiunge Vezzani - e il fatto che ormai i letti degli ospedali sono tutti occupati da 'no vax' che impediscono l’assistenza ad altri malati che il proprio dovere lo hanno fatto. Auspico che in tempi brevi il governo Draghi superi l'ultimo tabù ideologico e prenda provvedimenti in tal senso".