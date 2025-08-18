Nuvole e temporali pomeridiani, calano (di poco) le temperature massime in Liguria

Il tempo in Liguria sarà sereno o poco nuvoloso al mattino, con un peggioramento previsto nel corso della giornata. Secondo le previsioni di Arpal, centro meteo regionale, nel pomeriggio è atteso un aumento della nuvolosità a partire dai rilievi, in estensione anche verso le zone costiere, con possibili rovesci o temporali sulle aree alpine e appenniniche.

Temperature – Le minime resteranno stazionarie, mentre le massime registreranno una flessione, con valori che sulla costa non supereranno i 33 gradi. L’umidità si manterrà su livelli medio-alti, contribuendo a un clima ancora poco confortevole.

Venti – Al mattino soffieranno dai quadranti settentrionali, con rinforzi fino a moderati tra il genovesato e il savonese. Dal pomeriggio è previsto un regime di brezza lungo i litorali, con correnti deboli e variabili nelle aree interne.

Mare – Generalmente poco mosso, potrà risultare localmente mosso al mattino sui capi esposti di Ponente.

Protezione Civile – È stato emesso un avviso per temporali. Segnalato inoltre un moderato disagio fisiologico per caldo, seppure attenuato dal calo delle temperature massime.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.