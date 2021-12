Genova, nuovo Ospedale Galliera, Lagostena a Telenord: "Entro l'estate progetto esecutivo pronto e attivazione del cantiere"

di Marco Innocenti

"In questa settimana completeremo il percorso amministrativo con la conferenza dei servizi poi il lancio del nuovo bando avverrà entro Natale"

Il progetto del nuovo Ospedale Galliera va avanti e proprio nei prossimi giorni si dovrebbe mettere a segno un'altra tappa sul percorso di avvicinamento all'avvio del cantiere che promette di ridisegnare il volto dell'ospedale genovese. A tracciare la road map è il direttore generale Adriano Lagostena, a margine della presentazione del nuovo robot Da Vinci che il Galliera ha installato in una delle proprie sale operatorie.

"La strada del percorso amministrativo si concluderà questa settimana con la conferenza dei servizi - spiega Lagostena - poi proseguirà col percorso del lancio del nuovo bando, che quasi certamente avverrà prima di Natale. A seguire ci sarà la fase di selezione, quella di conferimento dell'incarico, poi il progetto esecutivo e infine il via ai lavori. Ci sono quindi ancora alcune variabili da tenere in conto, come il numero dei partecipanti al bando e quant'altro, ma noi contiamo di avere una data, con il nome dell'esecutore e il progetto esecutivo pronto entro l'estate per poi attivare il cantiere".