"Nuovo Ferraris", altro comunicato di Genoa e Sampdoria: “Impegnati a trovare la migliore struttura finanziaria”
di red. sport
La società Genova Stadium ha annunciato di aver già presentato al Comune una prima versione del Piano
Dopo alcune notizie circolate nei giorni scorsi sul futuro dello stadio Luigi Ferraris, Genova Stadium S.r.l. – la società costituita in parti uguali da U.C. Sampdoria e Genoa C.F.C. – interviene, con una nota congiunta pubblicata sui siti delle due società, per chiarire lo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo e delle aree circostanti.
In una nota ufficiale, il Consiglio di Amministrazione della società ha ribadito che il lavoro congiunto tra i due club prosegue “in un clima di piena collaborazione” e con l’obiettivo comune, condiviso anche con il Comune di Genova, di restituire alla città e alle tifoserie uno stadio moderno e funzionale, in linea con le ambizioni sportive e le esigenze del territorio.
Il progetto – si legge nella comunicazione – sta evolvendo nel rispetto delle normative vigenti, in particolare della cosiddetta “Legge Stadi”, che regola i tempi e le modalità di intervento sugli impianti sportivi. La società ha espresso il proprio ringraziamento all’Amministrazione Comunale per la disponibilità e la collaborazione istituzionale fin qui dimostrata.
Tra i segnali concreti di avanzamento, Genova Stadium ha annunciato di aver già presentato al Comune una prima versione del Piano Economico-Finanziario (PEF), documento cruciale per la valutazione della sostenibilità dell’intervento. Il piano – afferma la società – coinvolge “partner di primario standing e operatori internazionali del settore”, a garanzia della solidità economica e della qualità tecnica della proposta.
Infine, Genova Stadium sottolinea il proprio impegno nell’individuare la migliore struttura finanziaria per rendere possibile la realizzazione del progetto, ritenuto strategico non solo per Sampdoria e Genoa, ma per l’intera città di Genova.
