"Nuovo Ferraris", altro comunicato di Genoa e Sampdoria: “Impegnati a trovare la migliore struttura finanziaria”

Dopo alcune notizie circolate nei giorni scorsi sul futuro dello stadio Luigi Ferraris, Genova Stadium S.r.l. – la società costituita in parti uguali da U.C. Sampdoria e Genoa C.F.C. – interviene, con una nota congiunta pubblicata sui siti delle due società, per chiarire lo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo e delle aree circostanti.

In una nota ufficiale, il Consiglio di Amministrazione della società ha ribadito che il lavoro congiunto tra i due club prosegue “in un clima di piena collaborazione” e con l’obiettivo comune, condiviso anche con il Comune di Genova, di restituire alla città e alle tifoserie uno stadio moderno e funzionale, in linea con le ambizioni sportive e le esigenze del territorio.

Il progetto – si legge nella comunicazione – sta evolvendo nel rispetto delle normative vigenti, in particolare della cosiddetta “Legge Stadi”, che regola i tempi e le modalità di intervento sugli impianti sportivi. La società ha espresso il proprio ringraziamento all’Amministrazione Comunale per la disponibilità e la collaborazione istituzionale fin qui dimostrata.

Tra i segnali concreti di avanzamento, Genova Stadium ha annunciato di aver già presentato al Comune una prima versione del Piano Economico-Finanziario (PEF), documento cruciale per la valutazione della sostenibilità dell’intervento. Il piano – afferma la società – coinvolge “partner di primario standing e operatori internazionali del settore”, a garanzia della solidità economica e della qualità tecnica della proposta.

Infine, Genova Stadium sottolinea il proprio impegno nell’individuare la migliore struttura finanziaria per rendere possibile la realizzazione del progetto, ritenuto strategico non solo per Sampdoria e Genoa, ma per l’intera città di Genova.

