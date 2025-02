Nuovo Articolo

Durante un workshop con la Commissaria Europea Virkkunen, ACEA ha lanciato un appello all’Unione Europea per ridurre la burocrazia e favorire la ricerca e lo sviluppo nel settore automobilistico. L’industria, da sempre pioniera nell’innovazione, rischia di perdere terreno rispetto ai concorrenti globali se non vengono adottate politiche più favorevoli, come riporta Ferpress.

Burocrazia - L’Associazione Europea dei Produttori di Automobili ha sottolineato che una burocrazia eccessiva rischia di frenare l’innovazione, in particolare nel campo dei veicoli automatizzati. “Per essere leader nel settore dei veicoli autonomi, l’Europa deve abbattere gli ostacoli amministrativi e ridurre i requisiti di conformità che ostacolano la crescita”, ha dichiarato Sigrid de Vries, Direttore Generale di ACEA. La Commissione Europea, pur avendo avviato un dialogo strategico con l’industria per migliorare la competitività, ha recentemente ritirato una proposta sui brevetti essenziali, causando preoccupazione.

Investimenti - L’industria automobilistica europea, pur rimanendo all’avanguardia nella ricerca, è minacciata dai massicci investimenti degli Stati Uniti e di altre nazioni in tecnologie chiave come intelligenza artificiale e cloud computing. Benjamin Krieger, Segretario Generale di CLEPA, ha evidenziato la necessità di un approccio audace per garantire che l’Europa mantenga il suo vantaggio tecnologico, assicurando al contempo investimenti nella mobilità digitale e nei veicoli autonomi.

Futuro - La competitività dell’industria europea dipende anche dal rafforzamento dell’ecosistema dei semiconduttori e dell’elettronica automobilistica, così come dal supporto strategico per il finanziamento di ricerca e sviluppo, in particolare attraverso il decimo Programma Quadro dell’UE.

