Nuova Zelanda: Alstom vince appalto per 18 treni a batteria elettrica

Alstom, leader mondiale nelle soluzioni di mobilità sostenibile intelligente, si è aggiudicata un finanziamento di 538 milioni di euro del Greater Wellington Regional Council per la progettazione, la produzione e la fornitura di 18 treni a 5 carrozze Adessia Stream B a batteria elettrica multipla (BEMU) e 35 anni di manutenzione della flotta FlexCare Perform. Saranno i primi treni pendolari BEMU operativi in ​​Nuova Zelanda. I treni consentiranno operazioni a zero emissioni sui tratti non elettrificati della rete ferroviaria di Wellington, sulle linee Wairarapa e Manawatu.

Prodotta nello stabilimento di produzione Savli di Alstom in India, la flotta sostituirà gli attuali treni trainati da locomotive diesel, la cui dismissione è prevista per il 2028 e il 2029. Alstom gestirà un impianto di manutenzione appositamente costruito dal Greater Wellington Regional Council a Masterton, dotato delle più recenti tecnologie per la manutenzione della flotta e la manutenzione delle batterie, al fine di garantire la massima disponibilità e affidabilità.

“Siamo grati per l’opportunità di collaborare con il governo neozelandese, attraverso il Ministero dei Trasporti, l’Agenzia dei Trasporti della Nuova Zelanda, il Consiglio Regionale di Greater Wellington e Horizon, insieme a Transdev e KiwiRail, per portare per la prima volta in Nuova Zelanda i treni e l’esperienza di manutenzione di Alstom. In qualità di più grande fornitore ferroviario end-to-end al mondo, con un’esperienza di consegna senza pari, questo progetto offrirà un’opzione di trasporto più ecologica per la popolazione di Wellington. Ci impegniamo a offrire un viaggio confortevole, moderno, inclusivo e rispettoso dell’ambiente per ogni passeggero”, ha dichiarato Pascal Dupond, Amministratore Delegato di Alstom Australia e Nuova Zelanda.

Ling Fang, Presidente della Regione Asia-Pacifico, ha aggiunto: “Questo risultato è una chiara testimonianza dell’impegno di Alstom nel promuovere la mobilità sostenibile e nel supportare i nostri clienti nella transizione verso tecnologie green. Il contratto ci consentirà di portare per la prima volta la nostra tecnologia ferroviaria a zero emissioni nella regione Asia-Pacifico e non vedo l’ora di ampliare ulteriormente la nostra collaborazione nella regione, continuando a supportare i nostri clienti nella costruzione di un futuro più pulito e sostenibile”.

Con una capacità massima di 475 passeggeri a treno e velocità fino a 120 km/h, i treni si basano sulla piattaforma per pendolari Adessia di Alstom, collaudata a livello mondiale, e saranno adattati per soddisfare le specifiche esigenze dell’ambiente operativo di Wellington. Un’esperienza passeggeri incentrata sul comfort sarà al centro dei nuovi treni, dotati di servizi per sedie a rotelle, biciclette, bagagli e passeggini, con servizi igienici, distributori automatici e distributori d’acqua.

Chiamato ” Tūhono”, che significa “connettere” o “unire”, la livrea del treno presenterà elementi Te ao Māori e culturali tipici di Aotearoa Nuova Zelanda. Questi progetti saranno curati dall’agenzia di design Māori Indigenous Design and Innovation, garantendo una profonda risonanza culturale e un’eredità duratura per la comunità. Il design del treno sarà inoltre influenzato dal coinvolgimento della comunità locale.

Per la prima volta, diverse tecnologie Alstom saranno implementate in Nuova Zelanda per supportare la manutenzione e l’esercizio dei nuovi treni. Tra queste, le tecnologie all’avanguardia di manutenzione predittiva e basata sulle condizioni HealthHub e un sistema di consulenza per i conducenti connesso. I treni funzioneranno con un sistema di controllo intelligente e la batteria di bordo consentirà un funzionamento a zero emissioni attraverso tratti del tunnel Remutaka, lungo 9 km, un corridoio di rete cruciale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.