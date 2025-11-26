Nuova Fiera Primavera 2026: il grande ritorno nel Padiglione Blu dopo sei anni

Dopo sei anni di assenza, la Fiera Primavera torna con un format completamente rinnovato e uno sguardo moderno sulle nuove tendenze. Dal 21 al 29 marzo 2026, il Padiglione Blu e le aree esterne dell’ex quartiere fieristico si trasformeranno in un grande spazio espositivo affacciato sul mare, pronto ad accogliere design, arredamento, artigianato creativo, moda, automotive, giardinaggio ed enogastronomia. L’ingresso sarà gratuito per tutti i visitatori.





Organizzata da Hidden Door Srl, in collaborazione con Porto Antico di Genova, la Nuova Fiera Primavera occuperà oltre 20.000 metri quadrati con un’offerta ricchissima e trasversale. Al piano terra sarà protagonista il mondo della casa, tra soluzioni abitative innovative e sostenibili, nuove idee di design e materiali ecologici pensati per ripensare gli spazi in chiave contemporanea. Sempre al piano terra, un’ampia area sarà dedicata all’automotive con le novità del settore, veicoli commerciali e proposte di usato certificato.





Il livello superiore del Padiglione Blu accoglierà invece uno spazio vivace dedicato allo shopping: artigianato, pelletteria italiana, moda sportiva a prezzi outlet, occhiali, bigiotteria, cosmetica, casalinghi e proposte internazionali. A completare il percorso, una grande area enogastronomica celebrerà i sapori regionali e italiani, tra prodotti tipici, specialità e una zona ristoro.





All’esterno, protagonista il verde con l’area “Orto e Giardino”, una distesa di fiori, piante aromatiche e idee per la cura degli spazi aperti, insieme a proposte per la vita outdoor: arredi per esterni, barbecue, stufe tradizionali e a pellet.





«Nuova Fiera Primavera vuole rappresentare il territorio genovese e le sue eccellenze», spiega Lucio Campani, Amministratore Unico di Hidden Door. «Vogliamo riportare a Genova un appuntamento capace di unire novità, incontro e divertimento per tutta la famiglia». Una visione condivisa dal presidente di Porto Antico, Mauro Ferrando, che sottolinea come la città fosse affezionata alla storica campionaria.





La manifestazione non sarà solo da visitare ma da vivere: showcooking, attività per bambini, aree interattive, performance e incontri tematici animeranno i nove giorni di apertura, restituendo alla città un evento dinamico, contemporaneo e inclusivo, all’altezza della sua tradizione ultracinquantennale.

