Nuova diga di Genova, approvata la variante: opera pronta in due anni

È stata approvata la variante di layout della nuova diga foranea di Genova, un passaggio fondamentale che consentirà di ottimizzare le tempistiche e le funzionalità dell’infrastruttura. La nuova configurazione permetterà di procedere con la realizzazione dell’intera opera in una unica fase, con un risparmio di quasi due anni di lavoro e una conclusione dei cantieri prevista entro dicembre 2027.

Vantaggi funzionali – Le modifiche introdotte non riguardano solo le tempistiche, ma anche la possibilità di ottenere una serie di migliorie funzionali e vantaggi competitivi per il porto di Genova, che potrà contare su un’infrastruttura moderna e strategica.

Le dichiarazioni – “Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto – ha dichiarato Matteo Paroli, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale – frutto di un efficace coordinamento e di una piena condivisione di intenti tra la Struttura commissariale e l’AdSP. Questo traguardo ci permette di accelerare la realizzazione della nuova diga foranea, dotando il porto di Genova e l’intero sistema logistico nazionale di un’infrastruttura strategica e all’avanguardia”.

Un’opera strategica – Paroli ha sottolineato come la nuova diga, completata nei tempi certi indicati, assicurerà vantaggi competitivi duraturi, rendendo i porti del Mar Ligure Occidentale una piattaforma integrata al servizio dell’Italia e dell’Europa. Il progetto, inoltre, garantirà la sostenibilità dell’aumento dei traffici, insieme a importanti benefici economici e occupazionali per il territorio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.