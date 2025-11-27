Nuda proprietà, interesse alle stelle: in 5 anni ricerche online a +142%. Liguria tra le regioni più attive

Lazio, Liguria e Toscana guidano la classifica italiana. Cresce il ruolo della nuda proprietà come leva economica per gli over 65: oltre 900 mila anziani in povertà assoluta nel 2024. Secondo l’analisi di Google Trends, le ricerche online sulla nuda proprietà sono aumentate del 142% negli ultimi cinque anni. Sul podio delle regioni più interessate si trovano Lazio, Liguria e Toscana. A trainare questa crescita è soprattutto la fascia degli over 65 in condizione di povertà assoluta, che nel 2024 ha raggiunto circa 918 mila persone, pari al 6,4% degli italiani.

La nuda proprietà – che permette di vendere un immobile mantenendone l’usufrutto – si sta imponendo sia come risposta concreta alle esigenze di liquidità degli anziani sia come opportunità di investimento a lungo termine per giovani e investitori. Nel frattempo, il quadro socio-economico italiano rimane delicato: oltre 5,7 milioni di persone vivono in povertà assoluta, rendendo la casa un asset sempre più centrale nelle scelte economiche familiari.

Le ultime rilevazioni di settore mostrano inoltre una crescita della domanda (+12%) e dell’offerta (+11%) di immobili in nuda proprietà rispetto allo scorso anno.

A livello territoriale, la classifica conferma la forte concentrazione del fenomeno nelle regioni con popolazione più anziana e mercati immobiliari più dinamici. La Liguria, ad esempio, è tra le regioni con età media e indice di vecchiaia più elevati secondo ISTAT, mentre il Lazio e la Toscana si distinguono per la presenza di un patrimonio abitativo che viene progressivamente reinterpretato in chiave economica.

