Nucleco, insediato il nuovo CdA: Fabrizio Scolamacchia nominato Amministratore Delegato

È stato nominato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione di Nucleco, società del Gruppo Sogin ed Enea, con la nomina di Fabrizio Scolamacchia come nuovo Amministratore Delegato.

Composizione – Il nuovo CdA di Nucleco, azienda attiva nella gestione dei rifiuti radioattivi e nella decontaminazione di impianti industriali, si è ufficialmente insediato il 13 giugno. Il Consiglio resterà in carica per i prossimi tre anni. La Presidenza è stata confermata a Nadia Cherubini, attuale Responsabile Tecnologie, Impianti e Materiali per la Fissione Nucleare di Enea. A completare il Consiglio, Belinda Sepe, Direttrice Amministrazione, Risorse, Sistemi e ICT di Sogin.

Nomina – Al vertice operativo arriva Fabrizio Scolamacchia, nominato nuovo Amministratore Delegato. Ingegnere meccanico, Scolamacchia ha iniziato la sua carriera nel project management di Alenia Spazio (oggi Thales Alenia Space), per poi entrare nel 2004 in Sogin, la società pubblica responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e dello sviluppo del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi.

Esperienza – In Sogin, Scolamacchia ha ricoperto incarichi di crescente rilievo. È stato Responsabile della disattivazione della centrale nucleare del Garigliano, a Sessa Aurunca, e ha seguito la realizzazione del Complesso Cemex a Saluggia, uno dei principali interventi tecnici del settore. Dal 2023, era alla guida della Direzione Acquisti e Appalti della società.

Strategia – “Il nuovo Consiglio di Amministrazione – ha dichiarato Scolamacchia – è pronto ad affrontare le sfide che l’attendono con impegno e dedizione, per continuare a garantire l’eccellenza operativa che da sempre contraddistingue il lavoro di Nucleco”. La dichiarazione conferma l’intenzione di mantenere continuità gestionale e un focus sulle attività core dell’azienda, in un contesto industriale che richiede competenze altamente specialistiche.

Contesto – Nucleco è controllata al 60% da Sogin e partecipata al 40% da Enea. Opera principalmente nel trattamento dei rifiuti radioattivi e nei servizi ambientali ad alta specializzazione, rappresentando una delle realtà italiane più rilevanti nel campo della sicurezza nucleare post-operativa. Le sue attività si collocano all’interno delle politiche nazionali di decommissioning e di gestione responsabile delle scorie radioattive, in linea con la normativa europea.

Ruolo di Sogin – La nomina di Scolamacchia rafforza il legame con la casa madre Sogin, confermando la volontà di proseguire in una strategia coordinata tra le due realtà. La sua esperienza operativa, maturata in situazioni complesse e in ambiti tecnici di alto profilo, rappresenta un elemento di continuità ma anche di potenziale rinnovamento nel rapporto tra Sogin e le sue controllate.

Prospettive – L’insediamento del nuovo CdA arriva in una fase di particolare attenzione istituzionale e industriale verso la filiera nucleare, soprattutto sul fronte del trattamento dei rifiuti e delle bonifiche. Il lavoro di Nucleco si inserisce in un panorama nazionale che guarda alla messa in sicurezza e alla sostenibilità delle infrastrutture esistenti, con una crescente domanda di tecnologie affidabili e soluzioni operative qualificate.