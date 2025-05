Nucleare, Pichetto Fratin: "Il governo al lavoro per reattori in sicurezza e per la competitività"

Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha partecipato oggi nello stabilimento di Asg Superconductors della Spezia, alla presentazione del primo magnete per il progetto Dtt - Divertor Tokamak Test - la macchina sperimentale 100% italiana in costruzione presso il Centro Ricerche Enea di Frascati (Roma). Lo rende noto il ministero.

L'impianto - Dtt è un un'infrastruttura sperimentale per la fusione nucleare in costruzione presso il centro di ricerche Enea di Frascati. L'obiettivo principale del progetto è studiare soluzioni tecnologiche per la produzione di energia da fusione. L'evento odierno di Asg, in collaborazione con Dtt ed Enea, celebra la realizzazione del primo dei diciotto magneti che costituiranno il "cuore" tecnologico del reattore. "È un vero piacere - ha dichiarato il ministro - essere qui oggi per celebrare insieme la realizzazione del primo magnete superconduttivo per il progetto Dtt. Questo rappresenta un ulteriore e importante tassello verso la fusione, da molti considerata la più importante sfida tecnologica del nostro secolo".

Accelerata sull'atomo - "Ho predisposto un disegno di legge sul nucleare - continua Pichetto Fratin - che presto andrà in parlamento. Confido che entro la fine di quest'anno diventi legge e in seguito si passi a tutta la parte riguardante la regolamentazione. Noi dobbiamo accelerare e accompagnare, non solo nella scelta di andare verso il nucleare da fissione e poi da fusione, ma anche nella previsione di avere un ente di controllo e una parte di studio e ricerca per fare sì che, nel momento in cui avremo dei piccoli reattori da fissione, potremo incominciare ad affiancare la produzione da nucleare alle altre".

Ipotesi regionale - "Prematuro dire se ci sarà un reattore in Liguria in futuro - ha detto il ministro -. Penso che i primi reattori arriveranno come alimentazione delle navi commerciali. Uno dei progetti che stanno andando avanti a livello mondiale e in Italia con Fincantieri. La collocazione dei reattori ordinari seguirà un percorso che persegua il massimo della sicurezza e la competitività a livello economico. Le rinnovabili continueranno a far parte del mix energetici nei prossimi anni ".

