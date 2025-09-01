Nubifragio su Savona e Genova, allagamenti nel Ponente. Torrenti Leira e Branega a rischio esondazione. Treni fermi sulla Genova-Acqui

Un violento nubifragio quello che si è abbattuto nel pomeriggio sul savonese, in particolare nel comune di Quiliano dove soltanto in un'ora sono precipitati oltre 100 mm di pioggia.

La pioggia ha causato l'esondazione del rio Ciaso, un affluente del rio Quiliano: per questo motivo la polizia locale ha disposto la chiusura di via Dodino, allagata. Non desta preoccupazione invece il torrente Quiliano. Il Comune ha allertato i cittadini di allontanarsi dai piani bassi, poichè in serata sono attese altre forti precipitazioni.

A Telenord, il sindaco di Quiliano Nicola Isetta spiega che: "per quanto riguarda il centro storico, la situazione è sotto controllo: è stato pulito e si è verificata solo una piccola fuoriuscita d’acqua, prontamente ripristinata. Permangono criticità lungo le strade di Roviasca, in montagna e sulla strada di Garzi. Stiamo intervenendo per ripristinare le frane nei punti in cui si sono verificate. Le strade montane restano in condizioni critiche, anche a causa della pioggia che continua a cadere. Forniremo ulteriori aggiornamenti più tardi."

Nel frattempo il fronte temporalesco è in spostamento sul centro della Liguria, in particolare nell'entroterra. La regione sarà interessata da un'allerta gialla fino alle 6 di domani mattina

A Varazze le precipitazioni hanno colpito il territorio per circa un'ora, con pioggia e forte vento. Al largo del mare si è formata una grossa macchia scura, causata dal fango che è sfociato in mare dai fiumi del comune. Fortunatamente, nessuna criticità rilevante per i cittadini.

Numerose segnalazioni di pioggia intensa e raffiche di vento dall'entroterra nei comuni e nelle frazioni di Mignanego, Pontedecimo, Cravasco, Langasco, Morego

A Voltri la Protezione Civile segnala livello in aumento del torrente Leiro e Branega. La Protezione Civile raccomanda alla popolazione di "allontanarsi e mettersi in sicurezza"

Il Comune di Genova ha deciso di chiudere tutte le passerelle pedonali e i ponti sui rii Branega e Leira, in via precauzionale per rischio esondazione. Contestualmente, nonostante in caso di allerta gialla siano previste solo due pattuglie di Polizia Locale a monitorare la situazione maltempo, sono state allertate tutte le pattuglie della Polizia Locale a disposizione, con agenti che stanno procedendo al monitoraggio costante dei rii e dei torrenti del Ponente e della Valpolcevera, in stretta collaborazione con la Protezione Civile e gli altri enti competenti. Le zone restano aperte al transito veicolare.

A Rossiglione il Fiume Stura ha superato il livello di guardia. Il Comune invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a non sostare lungo i ponti, presso i guadi, lungo le passerelle o in prossimità degli argini dei fiumi e nelle zone esondabili

Traffico ferroviario sospeso sulla linea Genova - Acqui Terme: a Mele la circolazione ferroviaria è sospesa per danni causati dal maltempo. I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso.

