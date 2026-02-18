“Notte prima degli esami” compie 20 anni: Brizzi e il cast celebrano il film di una generazione al Ducale

Una celebrazione tra cinema, memoria generazionale e dibattito pubblico. Martedì 17 febbraio, Palazzo Ducale ha dedicato un appuntamento speciale al ventennale di Notte prima degli esami, la commedia uscita nel 2006 che ha raccontato ansie e sogni della maturità diventando un simbolo per un’intera generazione.

Ospite principale della serata il regista Fausto Brizzi insieme ad attori e studiosi per riflettere sull’impatto culturale del film, al di là della trama e del successo commerciale. L’incontro ha puntato sull'analisi di come l’opera abbia influenzato linguaggi, immaginario collettivo e produzioni successive.

Incontri e protagonisti - Alle 19, nella Sala del Maggior Consiglio, si terrà un confronto pubblico con interventi di Brizzi, del critico cinematografico Mario Sesti e dello storico del cinema Marco Salotti. A coordinare il dialogo il direttore de Il Secolo XIX, Michele Brambilla.

Tra gli ospiti Cristiana Capotondi in collegamento video, Federica Lucisano, Sarah Maestri, Nicolas Vaporidis e Roberta Bellesini, legata alla memoria di Giorgio Faletti, che nel film interpretava l’indimenticabile professore Martini. Del nuovo cast di Notte prima degli esami 3.0, il regista Tommaso Renzoni, Tommaso Cassissa e Adriano Moretti.

Proiezione serale al Sivori - La giornata si è conclusa alle 21 con una proiezione speciale al Cinema Sivori, offrendo al pubblico la possibilità di rivedere il film sul grande schermo, a vent’anni dalla sua uscita.

Il nuovo cast del nuovo film - A raccogliere l’eredità dei personaggi che furono di Giorgio Faletti e Nicolas Vaporidis sono, in una chiave contemporanea e rivolta alle nuove generazioni, Sabrina Ferilli e Tommaso Cassissa, al suo secondo ruolo da protagonista sul grande schermo.

Sabrina Ferilli interpreta un’insegnante severa ma capace di sorprendere, che dietro l’apparente rigidità nasconde comprensione e sostegno verso il protagonista. Accanto a Tommaso Cassissa, nei panni dei nuovi studenti Adriano Moretti, Alice Lupparelli e Alice Maselli.

Completano il cast Ditonellapiaga, Aleandro Falciglia, Bea Barret, Christian Dei, Teresa Piergentili e Pascale Reynaud, con la partecipazione di Sebastiano Somma, Gian Marco Tognazzi e la partecipazione straordinaria di Antonello Venditti.

Il film è prodotto da Fulvio e Federica Lucisano ed è una produzione Italian International Film in collaborazione con Rai Cinema.

L’appuntamento rientra nella programmazione culturale del Ducale pensata per coinvolgere diverse fasce d’età, con particolare attenzione ai giovani, promuovendo momenti di riflessione su opere che hanno inciso sull’immaginario collettivo italiano, senza gravare sulle risorse pubbliche.

