Genova, Salis al Carnevale di Genova: "Iniziativa che coniuga cultura e società. Promossa idea di città aperta"

Si è concluso con un’ampia partecipazione di pubblico il Carnevale di Genova, che per più giorni ha animato la città con eventi diffusi. Famiglie, bambini e visitatori sono stati coinvolti in una grande festa cittadina, con un ricco programma di appuntamenti culturali e di intrattenimento: dalla tradizionale Pentolaccia che oggi ha riempito piazza Caricamento, al Villaggio di Carnevale al Porto Antico, che per tutto il week end ha offerto un’esperienza immersiva e fantastica, al Carnevale nella via Aurea, con animazione, musica e rievocazioni storiche negli antichi palazzi, la parata delle maschere tradizionali e i musei visitabili gratuitamente.

La sindaca Silvia Salis ha preso parte alle iniziative, salutando cittadini e organizzatori e sottolineando il valore di un Carnevale capace di unire tradizione, cultura e socialità.

"Il Carnevale è parte della storia e della tradizione popolare genovese, riportarlo negli spazi pubblici cittadini significa riaffermare il valore delle piazze e dei luoghi monumentali come ambiti di incontro e di partecipazione – ha dichiarato la sindaca di Genova, Silvia Salis - iniziative come queste restituiscono centralità alla dimensione collettiva della festa e offrono a famiglie, bambine e bambini l’occasione di vivere la città. Il programma diffuso di questi giorni dimostra che tradizione e valorizzazione del patrimonio culturale cittadino possono coesistere, rafforzando l’identità di Genova e rendendola più attrattiva. Eventi accessibili e pensati per un pubblico variegato contribuiscono ad animare i quartieri e a promuovere un’idea di città aperta, inclusiva e capace di coniugare cultura e socialità. Desidero ringraziare tutte le persone che hanno lavorato all’organizzazione di queste giornate e che hanno reso possibile un programma curato e partecipato, capace di donare alla città un momento di festa condivisa".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.