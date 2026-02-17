Letteratura, Enrico Cultrone vince il premio letterario Rotary Genova San Giorgio

Mercoledì 18 febbraio alle ore 18, la sede di Banca Patrimoni Sella & C. in Via Garibaldi 3 a Genova ospiterà la cerimonia di premiazione del “2° Premio Letterario Rotary Genova San Giorgio – Liguria Terra di Emozioni”, patrocinato da Regione Liguria e Comune di Genova. L’evento sarà anche l’occasione per presentare ufficialmente il volume nato dal concorso, che raccoglie i racconti selezionati tra le opere in gara.

Ad aggiudicarsi il primo premio è stato Enrico Cultrone, che ha trasformato il proprio racconto in un cartone animato. Protagonista della storia è un giovane che dialoga con un’anziana signora chiamata “Genova”, simbolo della città e della sua anima. Il filmato sarà proiettato durante la cerimonia, offrendo al pubblico un’esperienza narrativa che unisce parola scritta e linguaggio visivo.

Giunto alla sua seconda edizione, il premio promosso dal Rotary Club Genova San Giorgio ha invitato gli autori a raccontare le emozioni suscitate dalla Liguria, terra di mare, borghi e tradizioni. L’iniziativa ha registrato una significativa crescita, con 190 elaborati ricevuti e 20 racconti selezionati, ora raccolti in un volume di circa 200 pagine che testimonia la vitalità culturale e narrativa del territorio.

Alla premiazione interverranno Benedetto Gritta Tassorello, Presidente del Rotary Club Genova San Giorgio, Lucia Aliverti, curatrice del premio, Valerio Vagge, Capo Area Banca Patrimoni Sella & C., Stefano Balleari, Presidente del Consiglio Regionale della Liguria, Mario Caraffini, Consigliere del Comune di Genova, Luigi Gentile, Governatore Distretto 2032 Rotary, Stefano Termanini, assistente del Governatore ed editore, Fortunato Crovari, Governatore incoming Distretto 2032 Rotary, Carlo A. Martigli, Presidente di Giuria, Gloria Andrulidakis, Presidente Rotaract Genova San Giorgio, Irene Poletti, illustratrice della copertina, e Francesca Ferraro, responsabile nazionale CNLP – Centro Nazionale del Libro Parlato UICI. Saranno inoltre presenti i presidenti degli undici Rotary Club genovesi, i vincitori e numerosi soci.

Il progetto si distingue anche per la sua attenzione all’inclusione. Il volume diventerà infatti un audiolibro, con letture realizzate dai rotariani genovesi, destinato all’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Centro Nazionale del Libro Parlato, e sarà sempre disponibile online. A maggio, inoltre, i rotariani doneranno copie del libro agli ospiti delle case di riposo genovesi, rafforzando il legame tra cultura e solidarietà.

Tra le novità editoriali spicca l’introduzione di un QR code in rilievo sulla quarta di copertina, riconoscibile al tatto dalle persone non vedenti, un’innovazione che rende il volume ancora più accessibile.

