Genova celebra il 'Dia Nacional do Imigrante Italiano' al MEI

Sabato 21 e domenica 22 febbraio il MEI - Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana ospita le celebrazioni del Dia Nacional do Imigrante Italiano, due giornate gratuite dedicate alla musica, alla cultura e alla gastronomia brasiliana, in omaggio agli italiani che emigrarono in Brasile portando con sé la loro cultura e le loro storie. La ricorrenza brasiliana, che si celebra il 21 febbraio, ricorda lo sbarco del 1874 della nave Sofia, con 386 migranti trentini e veneti giunti in Brasile.





Sabato 21 febbraio la giornata inizierà alle ore 11 con una coffee experience innovativa in collaborazione con Coffee Culture, seguita alle 14.30 dalla proiezione del documentario Italianos do café, che racconta il legame tra Veneto e Minas Gerais, con la partecipazione di Carlos Eduardo Rovaron e sottotitoli in italiano. Alle 15 si terrà una tavola rotonda sull’emigrazione italiana in Brasile, con interventi in presenza e da remoto, traduzione consecutiva portoghese-italiano, mentre laboratori per bambini e visite guidate per adulti si svolgeranno alle 15 e alle 17.





Domenica 22 febbraio le attività proseguiranno dalle 14.30 con visite guidate tematiche e laboratori per bambini. Alle 15.30 Maria Benicia de Jesus parlerà delle comunità brasiliane in Italia, seguita alle 16 dal concerto dal vivo degli Abrasilerados, quintetto musicale, e alle 17.30 da un percorso gastronomico brasiliano con café da tarde a cura dello chef Bruno Foti. Durante il weekend il museo inaugurerà anche la traduzione dei pannelli in portoghese brasiliano per rendere l’esperienza più accessibile al pubblico internazionale.





Il MEI - Museo Nazionale dell'Emigrazione Italiana, situato nella Commenda di San Giovanni di Pré, racconta l’emigrazione italiana dall’Unità d’Italia a oggi con percorsi multimediali immersivi e interattivi. In collaborazione con il MUVIT MG - Museo Virtuale dell’Immigrazione Italiana nel Minas Gerais, valorizza la memoria storica degli italiani in Brasile. Le attività sono gratuite, con prenotazione consigliata per laboratori, coffee experience e percorsi gastronomici tramite Eventbrite.

