Scocca l'ora del carnevale benefico all'Arena di Albaro

Scocca l'ora del carnelvale benefico all'arena di Albaro. Ecco il programma:

Martedì 17 febbraio dalle 15,30: Pentolaccia, truccabimbi e baby dance per bambini da 0 a 5 anni. L’appuntamento si ripete poi giovedì 19 sempre dalle 15,30 questa volta per bambini dai 6 ai 10 anni con pentolaccia e challenger. Gli appuntamenti sono a cura di “Senza pensieri eventi” con la collaborazione dei “Dolci di carolina”. È obbligatoria la prenotazione via whatsapp al numero 3479349851.

Sabato 21 febbraio sempre dalle ore 15:30, invece, il Carnevale all’Arena di Albaro lo portano i Supereroi Acrobatici che portano in scena un evento benefico a ingresso libero dedicato al Carnevale, con l’obiettivo di sostenere le attività dell’Associazione SEA – SuperEroiAcrobatici ODV/ETS negli Ospedali Pediatrici Italiani. In programma: pentolaccia, musica e truccabimbi, raccolta fondi a premi, con estrazione finale. In palio biglietti e gadget di Sampdoria e Genoa.

Sabato 21 febbraio, dalle ore 15:30 – Genova

Un pomeriggio di festa, gioia e solidarietà attende grandi e piccoli all’Arena Albaro Village di Genova. Sabato 21 febbraio, a partire dalle ore 15:30, andrà in scena un evento benefico a ingresso libero dedicato al Carnevale, con l’obiettivo di sostenere le attività dell’Associazione SEA – SuperEroiAcrobatici ODV/ETS negli Ospedali Pediatrici Italiani.

L’evento sarà un vero e proprio momento di condivisione per tutta la famiglia, con un ricco programma di attività:

Pentolaccia

Musica e truccabimbi

Raccolta fondi a premi, con estrazione finale

In palio biglietti e gadget di Sampdoria e Genoa, gentilmente donati dalla concessionaria Errebi Mobility.

All’iniziativa parteciperanno inoltre:

Associazione BIC

Principesse in Corsia

GB Bear

A rendere il pomeriggio davvero indimenticabile saranno i Supereroi e le Supereroine – tra cui Superman, Spiderman, Ironman, Hulk e Capitan America – che si caleranno dal tetto della Torre Ponente dell’Arena Albaro Village, regalando emozioni uniche ai bambini presenti.

L’evento è reso possibile grazie al supporto dei partner:

Errebi Mobility , che oltre a mettere a disposizione i biglietti dello stadio per l’estrazione a premi, ha donato a SEA l’automobile che accompagnerà l’Associazione nelle missioni in tutta Italia e che, durante l’evento, porterà anche una Renault 4 elettrica che fungerà da power bank per la musica del pomeriggio

Arena Albaro Village, per la concessione gratuita dello spazio

UNPLUGGED FUTUR festival by Be-Street Errebi Mobility e Radio Alba - WRAPdZONA sarà il partner musicale dell’iniziativa dal cuore ecogreen, un punto alimentato completamente da auto elettrica, un progetto realizzato con il contributo della Fondazione CRC.

L’iniziativa ha lo scopo di raccogliere fondi per l’Associazione senza fini di lucro “SEA – SuperEroiAcrobatici ODV/ETS”, fondata da Anna Marras, che da anni porta sorrisi, forza ed energia ai bambini ricoverati negli Ospedali Pediatrici di tutta Italia.

«Con questo evento vogliamo dare la possibilità a tutti i bambini e alle famiglie di Genova di vedere i SuperEroiAcrobatici in azione» racconta Anna Marras. «Vogliamo trasmettere anche a loro quanto siano importanti la forza e l’energia di un sorriso, soprattutto per chi sta combattendo una grande battaglia».

«Siamo felicissimi di far conoscere sempre di più la nostra Associazione, iscritta tra gli Enti del Terzo Settore» conclude Marras. «Più persone ci conosceranno, più bambini ricoverati riusciremo a raggiungere».

Per vivere insieme un Carnevale che fa del bene, fatto di gioia, sorrisi e condivisione.

L’invito è aperto a tutti: vi aspettiamo in maschera!

Evento benefico a ingresso libero.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.