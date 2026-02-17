La Spezia 'città creativa Unesco' per il design. Giuli: "Città tra le capitali dell'ingegno". Peracchini: "Premiato nostro impegno"

Grande partecipazione per il primo evento inaugurale che celebra La Spezia come Città Creativa UNESCO per il Design, titolo ottenuto nel 2025 e che inserisce la città nella rete internazionale delle realtà che fanno della creatività un motore di sviluppo culturale e innovazione. L’appuntamento segna l’inizio di un percorso di approfondimento e valorizzazione del ruolo spezzino nel panorama del design internazionale.





Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Pierluigi Peracchini, che ha sottolineato come il design rappresenti per La Spezia la capacità di “lasciare un segno”, unendo tradizione e visione contemporanea. Dalle botteghe artigiane alla carpenteria pesante, fino alla nautica d’eccellenza e alla creatività digitale, la città ha saputo evolversi nel tempo, mantenendo centrale il legame con il mare e con l’innovazione. Il riconoscimento UNESCO, ha evidenziato il primo cittadino, rafforza l’impegno verso la rigenerazione degli spazi urbani, la formazione, la sostenibilità dell’economia del mare e la cooperazione con le altre città della rete, in particolare quelle costiere.





In rappresentanza della Regione Liguria è intervenuto l’assessore Giacomo Raul Giampedrone, che ha rimarcato la visione strategica che ha portato al risultato, lodando il lavoro di Federico Giorgilli, project manager della candidatura. L’ingresso nella rete, che comprende città come Seoul, Berlino e Torino, rappresenta un traguardo prestigioso e un’opportunità di crescita per i giovani e per il tessuto produttivo locale.





Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha evidenziato come il riconoscimento valorizzi la vocazione relazionale e produttiva della città, dal distretto nautico al sistema della ricerca. Attraverso un videomessaggio, anche il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso orgoglio per un titolo che unisce tradizione e innovazione e che proietta La Spezia sulla scena internazionale.





La seconda parte dell’evento ha visto gli interventi di protagonisti del mondo imprenditoriale e del design, tra cui Alessandro Laghezza per Confindustria La Spezia, Luciano Galimberti per ADI, Massimo Perotti di Sanlorenzo, Francesco Paszkowski e Fulvio De Simoni, che hanno condiviso esperienze e visioni sul ruolo della progettualità e della creatività nella crescita del comparto nautico e industriale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.