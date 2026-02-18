Genova, domenica visite guidate gratuite, alla scoperta di piazza De Ferrari

Domenica 22 febbraio 2026, in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica 2026, l’Associazione Guide Turistiche della Liguria (Sezione di Genova) propone Ci vediamo a “Deffe”, visita guidata gratuita che sarà occasione per una raccolta di offerte libere per il restauro di una scultura marmorea.

Tutti i Genovesi conoscono Piazza De Ferrari perché lungo è l’elenco delle istituzioni che vi si affacciano: Palazzo Ducale, l’Accademia Ligustica di Belle Arti, il Teatro Carlo Felice, la sede di rappresentanza della Regione Liguria, gli uffici della Camera di Commercio e di Banche importanti. I cittadini vi si recano anche per concerti, mercatini, manifestazioni, festeggiamenti ed eventi, vi frequentano negozi, bar e locali, ma spesso vi passano frettolosamente lasciando che siano i numerosi turisti ad ammirarla.

Domenica prossima le guide turistiche abilitate di AGTL Sezione di Genova mostreranno, in circa un’ora, come ogni angolo di piazza De Ferrari possa raccontare storie lontane e recenti, facendo conoscere i differenti aspetti che la piazza ha avuto nel tempo e dando voce a persone e personaggi ne hanno animato la vita.

Sarà un’occasione per vedere il cuore di Genova con occhi nuovi, condividendo esperienze e ricordi per sentire ancora di più De Ferrari come “la piazza dei Genovesi”.

L’appuntamento è “a Deffe” all’ingresso dell’Accademia Ligustica di Belle Arti (Largo Pertini 4) con partenze scaglionate dalle h. 14.30 alle h. 16.30.

Si raccoglieranno offerte libere finalizzate al restauro di una statua marmorea conservata nel palazzo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti e proveniente dal distrutto convento dei Santi Giacomo e Filippo.

