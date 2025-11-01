Notte di Halloween alcolica a Genova: otto soccorsi, una ragazza in codice rosso dopo una caduta

Notte movimentata per la Croce Bianca Genovese, che tra la serata di Halloween e l’alba ha gestito una trentina di interventi legati all’abuso di alcol, di cui otto con particolare gravità. L’età media delle persone soccorse si aggiri intorno ai vent’anni.

Emergenze – Il caso più serio si è verificato intorno alle 2 in via Boselli, dove una ragazza di 19 anni, in evidente stato di alterazione, è caduta da un muretto alto circa due metri, riportando un trauma facciale. È stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico San Martino, accompagnata anche dall’automedica Golf 1. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Altri casi – Un giovane di 20 anni è stato soccorso in corso Italia per intossicazione etilica e portato in codice giallo all’ospedale Galliera. Altri quattro interventi, classificati come codici verdi, hanno riguardato ragazzi tra via Albaro, via San Bernardo, salita Pollaiuoli e via Monte Suello: tutti trasportati tra il Galliera e il San Martino.

Rifiuto di ricovero – Un 24enne è stato invece accompagnato in codice verde al Villa Scassi dopo una chiamata da piazza De Ferrari, mentre un altro paziente in corso Italia ha rifiutato il trasferimento in ospedale.

Bilancio – Complessivamente, nella sola serata di Halloween, la Croce Bianca Genovese ha registrato quasi trenta interventi legati a patologie alcool-correlate, un numero che conferma la criticità del fenomeno tra i più giovani.

