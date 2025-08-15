Notte di eccessi nel Tigullio: sei minorenni in ospedale per intossicazione da alcol, tre in coma etilico

È stata una notte drammatica quella appena trascorsa nel Tigullio, dove sei adolescenti sono finiti al pronto soccorso di Lavagna per gravi intossicazioni da alcol. In tre casi, i medici hanno riscontrato uno stato di coma etilico, destando forte preoccupazione.

Il primo intervento è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Riva Trigoso, in via Colombo, dove i carabinieri e i soccorritori della Croce Rossa hanno soccorso un giovanissimo in evidente stato di alterazione. Poco dopo, una ragazzina è stata trovata in condizioni simili a Lavagna, seguita da altri due minori a Sestri Levante, in via Pilade Queirolo, entrambi in stato di semi incoscienza. L’ultimo e più grave episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino sul lungomare di Rapallo, dove una ragazza è stata trovata già in coma etilico.

I carabinieri hanno avviato accertamenti per verificare eventuali responsabilità nella somministrazione di alcolici ai minori, in particolare nei locali notturni della zona. Le forze dell’ordine monitorano con attenzione la situazione, anche in vista del crescente allarme legato al consumo di alcol tra i più giovani durante l’estate.

