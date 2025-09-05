“Nostalgia periferica”: la cultura invade la Valbisagno con concerti, spettacoli e laboratori

Dal 6 al 27 settembre 2025, la Val Bisagno di Genova diventa palcoscenico diffuso con “Nostalgia Periferica: il ricordo che abita ai margini”, una rassegna che unisce spettacoli, concerti e laboratori, molti dei quali gratuiti, per animare i quartieri della Bassa Val Bisagno. Il progetto è curato da Teatro Garage e Associazione La Chascona, con il sostegno del Comune di Genova e del Ministero della Cultura.

Concerti tra jazz e tradizione - Tre gli appuntamenti musicali in programma:

6 settembre – “Palabras de tango arrabal” (Piazza Manzoni, ore 19, ingresso libero)

Musica dal vivo, teatro e danza si uniscono in un omaggio alla tradizione del tango e all’emigrazione ligure in Argentina. Con la partecipazione del gruppo Detalles de Tango e scuole di tango genovesi.

13 settembre – “Remember the Future” (Sala Diana, ore 20)

Un concerto jazz corale dedicato al musicista Giovanni Sanguineti, con oltre 20 artisti sul palco. Biglietti su www.teatrogarage.it.

27 settembre – “Naples Jazz” con Walter Ricci Trio (Sala Diana, ore 21)

Una serata tra standard americani e improvvisazioni dal sapore partenopeo. Biglietti su www.teatrogarage.it.

Spettacoli teatrali tra memoria e identità - Il teatro entra nei quartieri con tre spettacoli diversi per pubblico e linguaggio:

14 settembre – “Dolceterra” (Forte di Santa Tecla, ore 18.30, ingresso libero)

Spettacolo itinerante per famiglie della Compagnia Liberitutti, dedicato alla natura e all’educazione ambientale.

21 settembre – “Nostalgia” (Teatro dell’Ortica, ore 21, ingresso libero)

Uno storytelling teatrale di Giacomo Moscato, tra letteratura e memoria emotiva.

26 settembre – “Il temporale forte” (Sala Diana, ore 21)

La Compagnia Salz racconta il temporale della guerra e quello della vita quotidiana, in una narrazione intensa e radicata nel territorio contadino. Biglietti su www.teatrogarage.it.

Laboratori per adulti, bambini e lettori - Tre laboratori coinvolgeranno attivamente cittadini e cittadine della Val Bisagno:

• “La mia terra è qui” – Teatro e identità per adulti homeless

A cura di Giuseppe Pellegrini in collaborazione con Fondazione Auxilium. Restituzione pubblica il 15 settembre, ore 19 alla Sala Diana.

“Il teatro è un gioco” – Laboratorio per bambini

A cura di Fiorella Colombo con Comunità La Piroga e Liberitutti. Restituzione pubblica il 19 settembre, ore 17 alla Sala Diana.

“Racconti di periferia” – Lettura espressiva per adulti

Con Maria Grazia Tirasso e Francesco Nardi, in collaborazione con Mettiamoci la voce. Restituzione pubblica il 19 settembre, ore 20.30 alla Sala Diana.

Una periferia che diventa centro - “Nostalgia Periferica” è più di un festival: è un’occasione per riportare la cultura nei luoghi spesso trascurati, valorizzando storie, radici e persone. In un momento storico in cui le periferie cercano ascolto e centralità, questa rassegna offre un palco aperto alla memoria, all’inclusione e all’identità collettiva.

