Genova: nonno abusò delle nipotine, a processo

Il nonno di 70 anni avrebbe abusato per anni delle nipotine, a partire dal 2016 stando a quanto ricostruito dagli investigatori coordinati dal pm Francesco Cardona Albini, quando le bambine avevano appena 6 e 8 anni.

Le violenze sarebbero continuate fino al 2023, fino a quando la figlia più piccola non ha raccontato tutto alla madre, che ha immediatamente denunciato l'uomo.

Le due minorenni sono state sentite in incidente probatorio, cristallizzando così le accuse contro l'anziano. Dopo l'esame delle sorelle, il pm ha deciso di chiedere il rinvio a giudizio accolto dal giudice che lo ha mandato a processo.

All'udienza di oggi sono stati sentiti come testimoni i familiari: i genitori, la ex moglie dell'anziano e alcuni zii.

