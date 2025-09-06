Non solo Sampdoria: tutti gli investimenti di Joseph Tey fra Singapore e Wall Street, dal software alla ristorazione agli e-sports

Joseph Tey non è coinvolto unicamente nel progetto Sampdoria. Come riportato da Milano Finanza attraverso l’analisi dei registri ufficiali di Singapore, l’imprenditore figura in numerose altre realtà aziendali, a partire dalla nota società Octava, fino ad arrivare a nomi meno conosciuti ma attivi in settori diversi.

Tra le sue partecipazioni, spicca Great South Gate Private Limited, operante nel campo della consulenza aziendale, e Tradesocio Private Limited, impegnata nello sviluppo di software e piattaforme digitali. Sempre nello stesso ambito tech, Tey risulta coinvolto anche in Hat Trick Labs, un’altra società focalizzata sulla progettazione di soluzioni digitali.

Tey ha invece chiuso la sua esperienza con Stretch Capital Private Limited, azienda del settore software, da cui è uscito lo scorso 20 febbraio. Curiosamente, proprio da quella stessa data, la società risulta ufficialmente dismessa.

Tey si espande nella ristorazione e negli E-Sport - Secondo i documenti ufficiali, l’imprenditore ha modificato anche le sue quote in altre partecipazioni. Dal 22 agosto ha infatti azzerato la sua presenza in Octava Impact Investment, una holding collegata al gruppo Octava. Tuttavia, già dal precedente 8 agosto, è comparso tra i soci di Guanhuo, società che opera nel settore della ristorazione.

In aggiunta, l’8 dicembre 2023 è entrato tra gli azionisti di Octava E-Sport, veicolo d’investimento dedicato al mondo degli sport elettronici, confermando l’interesse crescente del gruppo Octava per questo segmento in espansione.

