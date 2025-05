Non solo over 70, a Chiavari trasporti pubblici gratuiti anche per i residenti tra i 65 e i 69 anni

C’è tempo fino alle 12:30 del 12 giugno per richiedere la “CityPass”, la tessera gratuita destinata ai residenti di Chiavari con età compresa tra i 65 e i 69 anni. L’iniziativa, finanziata dal Comune, consente un anno di viaggi gratuiti sui mezzi pubblici Amt, ad eccezione del circuito urbano della città di Genova.

Validità – La CityPass sarà attiva dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2026 e sarà valida su tutti i percorsi urbani ed extraurbani coperti da A.M.T., escluso il perimetro cittadino genovese.

Requisiti – Possono fare domanda i residenti nel Comune di Chiavari con un’età compresa tra 65 e 69 anni, in possesso di un’attestazione ISEE ordinaria in corso di validità non superiore a 9.500 euro.

Dichiarazioni – “Un’iniziativa che vuole incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici per una fascia di popolazione over 65 e under 70, finanziata con risorse comunali per continuare a dare concretezza al nostro impegno nel sociale” ha spiegato il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Michela Canepa. “L’agevolazione si collega a quella già messa in campo da A.M.T. per i residenti della Città Metropolitana di Genova con più di 70 anni, che possono viaggiare gratuitamente su tutta la rete dalle 9:30 del mattino”.

Modalità – Il modulo di richiesta può essere scaricato dal sito del Comune di Chiavari (www.comune.chiavari.ge.it) o ritirato presso il Front Office di Palazzo Bianco, in piazza N.S. dell’Orto 1.

Consegna – La domanda, completa di attestazione ISEE e copia di un documento d’identità, deve essere presentata all’ufficio protocollo entro il termine fissato. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, e anche il lunedì e il mercoledì dalle 14:30 alle 16:30.

Contatti – Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0185-365362 o scrivere all’indirizzo trasporto.scolastico@comune.chiavari.ge.it

