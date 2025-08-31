Non riesce più a tornare a riva a causa delle onde, 70enne salvato dalla Guardia Costiera

Si era avvventurato al largo per nuotare nonostante le forti onde, ma a cuasa della corrente non è più riuscito a tornare a riva da solo.

Per questo motivo gli operatori della Guardia Costiera di Savona sono intervenuti nelle acque davanti alla spiaggia del piazzale 'Eroi dei due mondi', per soccorrere un uomo di 70 anni in difficoltà.

L'allarme era stato dato da alcuni bagnanti presenti sul lido: dopo la chiamata, la Capitaneria di Porto ha inviato un battello che in pochi minuti ha raggiunto il 70enne.

Il recupero è stato reso più difficile dalle onde intense che hanno caratterizzato le ultime giornate in Liguria: alla fine, il 70enne è riuscito a salire a bordo del gommone, intorpidito dal freddo ed ormai giunto all’estremo delle forze. La Guardia Costiera lo ha poi trasportato al porto per consegnarlo ai sanitari del 118, accorsi sulla banchina.

