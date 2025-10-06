Attivato quadruplicamento Voltri-Sampierdarena. Rixi: "Salto di qualità". Bucci: "Passo decisivo". Salis: “Opera strategica"

Sono stati attivati i due nuovi binari del nodo ferroviario di Genova che costituiscono il quadruplicamento tra le stazioni di Genova Voltri e Genova Sampierdarena nell'ambito del progetto unico nodo di Genova/Terzo valico dei Giovi realizzato dal general contractor guidato dal Gruppo Webuild per conto di Rete Ferroviaria Italiana con la direzione lavori di Italferr e il coordinamento del commissario di Governo Calogero Mauceri. La nuova linea consentirà la separazione dei flussi di traffico lunga percorrenza e merci da quelli metropolitani/regionali con il conseguente miglioramento della regolarità del servizio ferroviario del nodo di Genova e sull'intera rete regionale. Sul treno inaugurale di oggi, partito dalla stazione di Genova Principe per Genova Voltri e ritorno, sono saliti a bordo il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, il commissario del progetto Calogero Mauceri, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis, per il Gruppo FS gli amministratori delegati e direttori generali Aldo Isi, Rete Ferroviaria Italiana, Dario Lo Bosco, Italferr, Gianpiero Strisciuglio, Trenitalia, Nicola Meistro, responsabile Operation Rail Italia di Webuild. Il quadruplicamento ferroviario genovese ha uno sviluppo complessivo di circa 8.500 metri e prevede quattro binari complessivi, di cui due esistenti per il traffico metropolitano e regionale sull'attuale linea costiera Voltri-Sampierdarena e due di nuova realizzazione per la lunga percorrenza dedicata al servizio merci e passeggeri, quale completamento della Bretella di Pra'. "Una tappa fondamentale per la mobilità del territorio e per l'intero sistema logistico del Nord Ovest - commenta Rixi -. Con il quadruplicamento del Nodo di Genova, la città compie un salto di qualità nei collegamenti ferroviari, diventando sempre più il cuore dei flussi europei di merci e passeggeri". "L'attivazione è una grande notizia per la nostra città: un'opera che consentirà di separare il traffico metropolitano e regionale da quello a lunga percorrenza e merci", dichiara Salis.

"Un passo decisivo per la mobilità regionale e per la competitività del porto di Genova": così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l'assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola commentano l'attivazione dei due nuovi binari del nodo ferroviario di Genova che costituiscono il quadruplicamento tra le stazioni di Genova Voltri e Genova Sampierdarena. "Questa infrastruttura è un passo decisivo per migliorare la mobilità regionale e aumentare la competitività del nostro porto - sottolineano il presidente Bucci e l'assessore Scajola -. Separare i flussi passeggeri e merci significa rendere il sistema ferroviario più efficiente e più veloce, con effetti positivi per cittadini e imprese. È un risultato importante frutto del lavoro congiunto tra istituzioni, RFI e operatori, e rappresenta una tappa fondamentale del grande progetto del Nodo di Genova e del Terzo Valico, strategico non solo per la Liguria ma per tutto il Nord Italia e per i collegamenti europei". Il completamento del quadruplicamento si inserisce nel più ampio potenziamento della rete ferroviaria metropolitana e nazionale nell'area genovese, che proseguirà con il sestuplicamento della tratta Genova Principe-Genova Brignole, la cui conclusione è prevista entro la fine del 2026.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.