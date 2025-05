Nipote di emigranti genovesi in Argentina, parla di Genova e piange in diretta a Scignoria!

L'ultimo fine settimana di maggio è coinciso con straordinarie processioni in Liguria: sabato sera a Varazze e domenica pomeriggio a Serra di Serra Riccò,. Le confraternite liguri hanno esaltato la propria devozione all'interno di cerimonie inserite nel Giubileo dedicato a queste realtà. Momenti di fede che hanno fatto seguito all'imponente celebrazione andata in scena nelle vie di Roma durante gli ultimi giorni con i portatori di Genova protagonisti per le vie della capitale.

Questi momenti sono stati enfatizzati nell'ultima puntata di Scignoria! che rappresenta la trasmissione del giovedì sera di Telenord dedicata alla valorizzazione della lingua genovese. In studio anche Juan Traverso nipote di chi è partito dall'alta Vallescrivia alla volta di Rosario oltre 150 anni fa.

Oggi, lui, è un imprenditore agricolo di grande successo, allevatore di centinaia di capi. Presente per la settima volta in 25 anni nel capoluogo ligure, mantiene vivo il rapporto con Genova, anche, grazie alla fede: "Pensare alla Madonna della Guardia, alla tradizione delle processioni con crocefissi come quello di domenica prossima da 183 chili, che sfilerà a Serra Riccò, e a tutta la famiglia che fa parte delle confraternite significa, per me, aria di casa. Inevitabile il ricordo alle mie origini" ha detto Traverso che non è riuscito a trattenere l'emozione in diretta tra l'applauso degli ospiti e del professor Franco Bampi.

